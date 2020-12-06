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台中火車站「鐵鹿大街」開幕　盧秀燕盼舊城區成文創重鎮繁華再現

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▲▼台中火車站新站商場鐵鹿大街開幕。（圖／台中市政府提供）

▲台中火車站新站商場鐵鹿大街開幕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中火車站新站商場「鐵鹿大街」6日正式開幕！美食街、主題餐廳等40家商家，提供「站內消費」便捷服務。台中市長盧秀燕出席開幕典禮時表示，除感謝交通部林佳龍部長掌管的鐵路局用心規劃，火車站周邊配合鐵路高架化、大智路打通、綠空廊道等建設，將逐步成為文創重鎮，讓舊城區繁華再現。

▲▼台中火車站新站商場鐵鹿大街開幕。（圖／台中市政府提供）

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▲▼台中火車站新站商場鐵鹿大街有40家商家，提供民眾享用美食等優質服務。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中火車站新站商場鐵鹿大街開幕。（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕今天上午出席台中火車站新站商場「鐵鹿大街」開幕剪綵儀式，交通部長林佳龍、市府秘書長黃崇典、文化局長張大春、都發局長黃文彬、交通局長葉昭甫、觀旅局副局長鄭隆為，以及交通部台灣鐵路管理局副局長朱來順、台中運務段段長蘇鎮霖、台鐵資產開發中心副總經理劉睿紘等人皆到場祝賀，立委黃國書、市議員何敏誠、江肇國、羅廷瑋，德昌營造董事長黃政勇、經典國際公司總經理林輝武、建築師謝文泰等人也一同見證。

▲▼台中火車站新站商場鐵鹿大街開幕。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕盼台中火車站周邊可以發展成文創重鎮，讓舊城區繁華再現。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，鐵鹿大街由德昌營造董事長黃政勇領導團隊經營，周邊配合鐵路高架化、大智路打通、綠空廊道等建設推展，逐步成為文創重鎮，讓舊城區繁華再現。她以前住在中正路，火車站附近區域是她的活動範圍，對這塊區域特別有感情，她當立委時，建議當時的交通部長毛治國、台中市長胡志強等人規劃發展鐵路高架化，經過10多年時間，由交通部全額補助超過300億元經費，終於實現豐原站到大慶站約21公里的鐵路高架工程，緩解火車站前後站發展不均問題，加速都市縫合。她也順利將大智慧學苑大樓打通，台中東南、中西區，甚至北區都將再現繁華。

盧秀燕說，在交通部長林佳龍掌管下，鐵路局規劃十分用心，市府也全力支持，因此延續大智路打通、綠空廊道施作等計畫，讓周邊發展更發達，祝福新商場營運成功、火車站繁華再現。

中市文化局表示，交通部台灣鐵路管理局2018年辦理指標性促參案「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」，由台中在地企業德昌營造得標，成立特許公司經典國際公司營運，並將園區命名為「台中驛鐵道文化園區」，計2.9公頃，以台中車站新、舊站為核心，包括新站商場、國定古蹟台中火車站、歷史建築20號倉庫群及台中後火車站、行車寄宿舍、高架軌道下方空間等。

其中，位於新站的商場「鐵鹿大街」共40間商家，一樓為美食街、伴手禮及主題餐廳，提供各式熱食、甜點冰品、烘焙等，另有生活雜貨店；二樓則有手製乳品、輕食、咖啡、便利商店，不論從二樓出入，或從一樓來往前後站的民眾，皆能在站區內享受便利的消費服務。

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