離婚不到1個月…台中男「菜刀砍死妻」裝箱拖屍6km！殺人動機曝光

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市一名35歲陳姓男子11月29日與宮姓前妻在台中市北屯區住處為了孩子的監護權爆發口角，孰料，他一怒之下竟然持菜刀將前妻亂刀砍死，事後他將屍體裝入27吋行李箱內，放上機車後方的推車，一路將前妻拖往大坑山區棄屍。陳男岳母因連絡不上女兒，報警處理，警方3日循線尋獲遺體，整起案件這才曝光！

▲台中男殺妻後將屍體裝入行李箱內，放上拖車載往山區棄屍。（示意圖／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）

根據警方調查，陳男與宮女離婚不到一個月，期間2人多次為了2個女兒的監護權吵架，不料，11月29日下午2人見2個孩子都不在家，再度發生爭吵，陳男拿出菜刀便朝宮女身上一陣狂砍，見宮女斷氣後，隨即將屍體裝入27吋行李箱，2日才將行李箱扛上推車，以繩子連接推車，從住處騎著機車一路拖行約5、6公里後，將前妻棄屍於大坑附近山區。

陳男岳母11月30日凌晨因找不到女兒，心急如焚報警處理，並向警方表示，女兒與前夫吵架後，憤而離家不知去向。警方獲報後，調閱附近監視器畫面、到死者家中採證，認為陳男涉有重嫌，隨即將人傳喚到案。

據了解，陳男先前打零工維生，目前無業，至於宮女則是在工廠內擔任作業員，2人為了照顧小孩才會繼續同住。陳男原先面對警方偵詢時，矢口否認犯行，但經警方調閱大樓電梯監視器以及行車紀錄器畫面後，陳男這才吐實，坦承早已將前妻殺害。

警方也在大坑偏僻的山區小路旁找到裝有宮女的行李箱，初步勘驗發現宮女頭部、身體有多處刀傷，目前陳男仍在偵訊當中，詳細行兇動機、案發經過，仍有待進一步調查釐清。

針對此案台中市家庭暴力及性侵害防治中心表示，本案現由警方偵訊中，社工將聯繫親屬，討論被害人2名女兒後續照顧事宜，以及喪葬、經濟補助、情緒支持等需求，並連結學校端提供小孩心理輔導。

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