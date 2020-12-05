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鐵皮屋變豪宅神殿！唯一國際競圖　8888萬打造世界級土地公廟

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▲鐵皮屋變豪宅級！台中8888萬世界級土地公廟今動工。（圖／記者游瓊華攝）

▲鐵皮屋變豪宅級！台中8888萬世界級土地公廟今動工。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

擁有百年歷史的台中西屯區「大河里福德祠」位在水湳經貿園區內，原本僅是鐵皮屋建築，受徵收都市計畫個案變更，歷經多年籌備，今天舉行動工儀式！市長盧秀燕表示，大河里福德祠是全國唯一國際競圖的土地公廟，工法媲美歌劇院等級，期望大河里福德祠成為全世界最特殊、最好的土地公廟。

這次競圖共吸引來自9個國家、307件的作品參加，最後由日本大阪市立大學學生芥隆之介Akuta與黃志瑞建築師團隊合作設計的作品脫穎而出，成為台日合作設計的土地公廟！

▲鐵皮屋變豪宅級！台中8888萬世界級土地公廟今動工。（圖／記者游瓊華攝）

▲這次競圖由日本大阪市立大學學生芥隆之介與黃志瑞建築師團隊合作設計的作品脫穎而出。（圖／記者游瓊華攝）

民政局表示，大河里福德祠由麗明營造以總經費8888萬元承攬興建，大河里福德祠廟方籌資出6600萬，其他由麗明營造董事長號召其他企業認養捐贈。新建的福德祠將以「Under a Roof」概念呈現「ㄇ」字型設計，開口面向馬路象徵包容與開放，屋頂設計兼具古典與現代之美，預計111年底完工。

麗明營造董事長吳春山表示，台中是創意城市，大河里福德祠為全台第1座國際競圖土地公廟，感謝認養光明燈的企業，這次工程高13米2，做工複雜，希望廟宇建成後吸引各國遊客來台中欣賞土地公文化。

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