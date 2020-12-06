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占地67公頃比大安森林公園大2倍多　台中中央公園正式啟用

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▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

▲佔地67公頃的台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

佔地67公頃，北市大安森林公園2.58倍大的台中「中央公園」，6日熱鬧啟用，上萬民眾參與，台中市長盧秀燕與兩位前市長胡志強、交通部長林佳龍同台剪綵。盧秀燕表示，感謝歷任市長一同努力，讓市政工作一棒接一棒，她也說，中央公園處處是風景、處處可打卡，歡迎大家發掘美景。

台中中央公園位於水湳經貿園區，從爭取預算與土地規劃，共歷經3任市長、近10年時間。占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，園內種植萬棵原生樹木、設置12感官體驗設施、智慧路燈及感測器，落實「低碳、智慧、創新」，今日下午正式開幕啟用。現場邀請國立台灣交響樂團與紙風車劇團熱鬧演出，現場規劃文創、農產、美食三大市集，吸引1萬2千人次參與，熱鬧非凡。

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▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中中央公園正式啟用，市長盧秀燕感謝兩位前市長努力。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，中央公園由前市長胡志強爭取國防用地、開國際標並開工，時任台中市長的交通部長林佳龍接任持續編列預算，加入新構想讓公園更具規模，她上任後延續建設完工，公園落成象徵重大市政工作一棒接一棒，感謝兩位前市長，也感謝民代預算支持，讓中央公園成為全國最健康、環保的美樂地公園。

她也說，公園內3大步道以顏色區分，藍色為運動步道、灰色為親子家庭步道、紅色則為休憩步道，全長2.5公里，還有觸覺、嗅覺、觸覺感官設施，以及太陽能電板、智慧檢測裝置、5座滯洪池排水防洪：另外，中央公園也種植至少萬棵植物，賦予千百種生物棲息，包括喜鵲、白頭翁、螢火蟲等鳥類生物。

此外，中央公園的網美景點「抹茶湖」可眺望科湳愛琴橋，是談情說愛的好地方，園內的便利商店也融入公園意象，風格獨特，市府還招募一百多位志工進駐遊客中心提供服務，邀請大家來公園踏青遊玩。

交通部長林佳龍則說，感謝前市長胡志強奠定良好基礎，他接任台中市長時，再與法國景觀建築師Catherine Mosbach、瑞士建築師Philippe Rahm及建築師劉培森團隊共同討論，規劃公園83％的樹木為原生樹種，打造擁有12感官體驗設施及中水道系統的公園，讓水湳園區具有智慧、低碳與創新特質。

▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

▲▼前台中市長林佳龍與胡志強均到場祝賀中央公園啟用。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

前市長胡志強表示，中央公園落成不容易，他就任市長時，與當時時任立委的盧市長一同爭取水湳機場用地，之後經過前市長林佳龍及現任市長盧秀燕的努力終於落成，台中人很幸福。

中市建設局表示，中央公園設置12感官體驗設施，保留原有的1千多棵樹木，又增植1萬棵以上原生樹木，並規劃5座滯洪池調節水源、平衡生態景觀，以及縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，是一座屬於台中的綠色寶藏，歡迎大家來公園內賞玩。

▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

▲▼現場湧入萬人，熱鬧非凡。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

今日活動，盧市長、交通部長林佳龍、前市長胡志強、台中市議會副議長顏莉敏、國防部空軍第三聯政戰主任謝智明上校、立委楊瓊瓔、黃國書、市議員林碧秀、吳瓊華、張廖乃綸、沈佑蓮、冉齡軒、賴順仁、陳政顯、李中、李麗華、黃馨慧、陳成添、羅廷瑋、陳文政、林祈烽、何敏誠、邱素貞、楊正中、劉士州等人均出席，以及經過國際競圖脫穎而出的法國景觀設計師Catherine Mosbach與台灣建築師劉培森見證中央公園誕生。

▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中中央公園正式啟用。（圖／台中市政府提供）

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