台鐵往宜花路線斷「8日搶修無望」　客運今開1972班次疏運

▲台鐵往宜花路線斷，8日搶修無望，客運業者將視人潮機動加班疏運。（圖／記者蔡玟君攝）
記者賴文萱／台北報導
台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，致雙向通行困難，故公路總局啟動公路客運疏運接駁，要求台北-宜蘭及台北-花蓮間客運業者增開班次疏運。公路總局表示，預計今開行1,972班次，提供61,850座位數。
公路總局持續要求轄管大都會客運、首都客運、台北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運等公路客運業者增開班次，並隨時掌握客運場站現場候車情形，遇有人潮時機動加開班次疏運。
根據統計，截至12月5日止，總計開行3,804班（含加開906班），已疏運達63,218人次。預計今將開行1,972班次，提供61,850座位數。
▲欲前往宜蘭、花蓮旅客請民眾可至板橋、圓山、台北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，東部地區欲往台北之民眾亦可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運。（圖／記者蔡玟君攝）
於台鐵完成搶修前，公路總局仍將督導業者持續因應人潮狀況機動加班，欲前往宜蘭、花蓮旅客請民眾可至板橋、圓山、台北、南港及市府轉運站搭乘相關路線，東部地區欲往台北之民眾亦可從花蓮、蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪轉運站等地搭乘國道客運。
▲林佳龍今前往坍方現場視察搶修進度。（圖／交通部提供）
交通部長林佳龍今（6）早前往視察現場搶修狀況後表示，因持續下雨土質鬆軟，導致搶修困難，他要求台鐵同仁全力搶修，但要以安全第一，目前預估通車日期將延後到12月13日。