宜花鐵路斷！交部將加速推北宜高鐵　林佳龍：有必要、急迫性

記者賴文萱／台北報導

受到連日大雨沖刷，台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，宜花東路線幾乎整條阻斷。交通部長林佳龍今（6）早前往視察現場搶修狀況後表示，預估通車日期將延後一周，另外，這次台鐵宜花鐵路中斷，也更加確認北宜高鐵的必要性跟急迫性，交通部將以北宜直鐵替代方案推動北宜高鐵，12月會提出綜合規劃，將加速來進行。

▲台鐵瑞芳-猴硐間土石崩塌，壓壞電車線桿，冒出火花及濃煙。（圖／翻攝東森新聞）

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林佳龍今早赴現場視察後受訪表示，因為天候因素再加上地質持續滲水，搶修速度比先前預期得慢，因為搶修情況困難，同仁們都很辛苦想加速進行，但有跟同仁強調，一切還是以安全第一。

目前現場坍方土方有多達1萬立方公尺，林佳龍說，昨天已經清運了600多立方公尺，今天若天候狀況可以，最多可以清到2000多立方公尺。

林佳龍說，現在包含所有機具、人力、清運斗車都到位，但受到天候跟地形狀況限制，會有一些困難，目前判斷沒有辦法在8日早上搶修完畢，因為大量土方清運還要3-4天才能完成，之後還要換軌、設電力桿等等，每個行動都受到現地狀況影響，最快要12/13才能恢復通車，如果天候持續不良，還可能受到影響延後。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

至於這次緊急疏運部分，林佳龍說，交通部第一時間展開緊急疏運，2天來狀況平順，包含台鐵方面在兩端有接駁，國道客運也大量增班，昨天跟前天疏運量有將近5萬多人次，增加班次也發揮效果。國5交通狀況良好，受到影響的乘客可以在10-20分鐘搭到台鐵接駁車，10分鐘搭到國道客運。

由於該處邊坡坍塌情況相當嚴重，已列入A級邊坡，交通部針對台鐵行車安全改善十年計劃，已編列10億預算會優先進行，需要增加的預算還在估算中，未來若需要更改路線或隧道等， 經費會以緩濟急，交通部全力支持。

另外，林佳龍也說，這次台鐵宜花鐵路中斷，也更加確認北宜高鐵的必要性跟急迫性，交通部將以北宜直鐵替代方案推動北宜高鐵，12月會提出綜合規劃，將加速來進行。

▲▼台鐵派員到現場查看，周邊土石又再度崩塌。（圖／翻攝東森新聞）