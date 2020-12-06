「逃跑移工」昨凌晨抓到了！　陳時中：採檢陰性

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增22例境外移入，而針對昨晚引發關注案688接觸者的逃跑移工，指揮官陳時中說，已在昨凌晨抓到人，馬上進行採檢，結果為陰性，不過因該名移工有同伴，第一時間也將同採檢並送集中檢疫。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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案688是11月13日來台工作，28日檢疫期滿後由仲介安排至宿舍自主健康管理，30日離開，因雇主要求於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢，4日檢出陽性確診，Ct值為32，指揮中心也在昨晚緊急公佈相關接觸者召回訊息，但有一位逃跑，警政署也馬上協尋找人，終於在昨凌晨一點左右，在台北市抓到人。

▲移民署尋獲逃逸越南女移工，專案人員穿著全套防護衣前往。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，因應近期印尼境外移入個案遽增，指揮中心於12月4日起針對集中檢疫場所印尼籍移工進行擴大採檢共642人，其中17名陽性，為案696至712，分別為15女2男，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於11月28日至12月3日。

其中案699於12月1日出現鼻塞、腹瀉等症狀，案701於12月1日出現肌肉痠痛、關節痛、嘔吐、味覺異常等症狀，其餘15人入境迄今均無症狀。

▲案688印尼移工接觸者調查1人陽性為昨晚公布的案695。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）



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