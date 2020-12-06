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列車長「沒敲門」開哺乳室…新手媽媽嚇哭！台鐵認疏忽：研議懲處

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▲▼台鐵哺乳室。（圖／東森新聞）

▲高雄一名新手媽媽日前在火車上的哺乳室內擠奶時，突遭列車長未經同意開門。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄一名新手媽媽日前搭火車途中，因脹奶向黃姓列車長借用哺乳室擠奶。過了一段時間，剛好又有另名媽媽帶著哭鬧小孩前來借用哺乳室，列車長心急之下直接開門，冒然舉動嚇壞了原本在裡頭的新手媽媽，讓她心理感覺相當不舒服。針對此事件，台鐵坦承疏忽，表示會再加強教育，也會開會研議是否懲處列車長。

▲▼台鐵哺乳室。（圖／東森新聞）

▲▼列車長坦承當下因心急所以有疏忽，但後續有立即向該名新手媽媽道歉。（圖／東森新聞）

▲▼台鐵哺乳室。（圖／東森新聞）

高雄新手媽媽日前搭乘自強號火車南下時，途中因脹奶不舒服，遂前去向列車長借哺乳室，怎料她使用到一半，就聽到門外一名媽媽帶著2名哭鬧小孩前來借用哺乳室，列車長同意後，下秒便直接開門，嚇得她當下只好迅速將衣服拉起遮掩。新手媽媽說，雖然列車長有及時道歉，但整個過程仍讓她感到非常不舒服、覺得受委屈，止不住淚水哭了出來。

有關列車長率性開門的舉動，不少民眾都認為不妥，覺得沒敲門是疏忽關鍵，「因為他身為列車長，應該清楚知道哺乳室的門是否設有『使用中』的提醒號誌，況且敲門一直以來都是基本禮貌」。

疏忽的黃姓列車長出面指出，他剛要轉開把手時就聽到裡面還有人，當下沒有將門打開，僅有微推，且他一聽到人聲傳出，也馬上向這名正在使用的媽媽道歉。

台鐵台中段運務長蘇鎮霖表示，這名新手媽媽在哺乳室待了至少50分鐘，列車長以為她已經使用完畢，加上又太心急要給下名媽媽使用，所以才誤轉開門把，不過一聽到叫聲，就有趕緊將門關起。面對此事件，台鐵承認疏忽，表示將加強教育提醒，也會開會研議是否懲處列車長。

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