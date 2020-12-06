移工入境後是「雇主責任」　勞動部：移工逃跑沒有罰則

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚間公布案695印尼移工確診，並緊急召回集中檢疫住宿的接觸者。外界質疑移工入境住宿太過草率，沒做好適當隔離，勞動部今也表示，會展開稽查作業。而針對逃跑移工，根據法令規定，移工行蹤不明三日要馬上通報，警政機關和移民署會進行查緝作業，目前是沒有罰則，除非雇主逾期通報才會有其他罰則。

▲勞動部勞動力發展署薛鑑忠組長說明移工逃跑相關問題。（圖／指揮中心提供）

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勞動部勞動力發展署薛鑑忠組長指出，移工入境後是雇主責任，該批移工是在11月中旬做檢疫，11/28、29陸續出集中檢疫所，一般來說，仲介公司會委任醫管公司接機並做檢查，但因28、29兩天是假日，配合醫院沒做檢查，醫管公司暫時留宿在宿舍，11/30帶到醫院做檢查，之後就交給仲介公司。

陳時中說，案695在11/30安排到宿舍，三房兩廳格局，是自己住一間單人房，另一名也自己住一間，但目前兩名都確診，第三名同住者也已馬上召回集中檢疫。

醫療應變組副組長王必勝也說明，現在還有1000位印尼移工還在集中檢疫，都已經採檢過一次，之後離所會再採檢一遍，而目前醫院負壓病房目前也協助治療，所以集中檢疫所和醫院都有相當大的壓力，所以暫緩兩週是有必要性，希望有緩衝時間，讓集中檢疫所整備和消毒做得更好。根據統計，目前還有1000多位移工還在集中檢疫所，135位患者住院中，其中93位是印尼籍移工。

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