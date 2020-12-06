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宜花鐵路斷3天2.6萬人受阻　台鐵公布最新「列車行駛計畫」

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記者賴文萱／台北報導

台鐵瑞芳-猴硐間，4日因連日豪雨發生邊坡滑動，造成東西正線路線不通，持續搶修中，預估最快13日才恢復雙向通車。台鐵公布今（6）日24時以前列車行駛計畫。

▲▼台鐵花蓮站擠滿旅客等候退票。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵瑞芳-猴硐間邊坡滑動，東西正線路線不通，迄今影響2.6萬旅客。（圖／讀者提供）

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受到瑞芳-猴硐間坍方事故影響，台北往返宜花東路線幾乎中斷，迄至今日12時止統計共影響321列次、旅客人數約26,673人。

台鐵立即成立局本部一級應變小組及宜蘭區應變小組；因持續天雨土質鬆軟，搶修困難之故，預估12月13日恢復東正線雙向通車。

▲台鐵猴硐崩山搶修困難　林佳龍：最快12/13通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵猴硐崩山搶修困難，林佳龍說，最快12/13通車。（圖／記者郭世賢翻攝）

12月6日24時以前，列車行駛計畫如下：

(一)對號列車部分：
※增開部分：12月6日加開台東=宜蘭5271（普悠瑪）、5279、5280次自強號，及花蓮=宜蘭5272、5273、5274次普悠瑪自強號。

1.樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。
(1)因編組運用關係全線停駛：
樹林=花蓮234次、266次、241次。
台東=樹林443次、615次（跨次日）。
樹林=蘇澳262次、台東=花蓮611次、花蓮=台北253次（跨次日）。

(2)因編組運用關係部分區間停駛：
台東=花蓮439次、知本=七堵473次、七堵=花蓮560次、七堵=花蓮178次各停駛。
1次（七堵=高雄=台東=花蓮）行駛。
2次（花蓮=台東=高雄=七堵）行駛。

2.宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。
3.西部往東部跨線列車行駛至七堵站。
4.東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

(二)區間車部分：
(1)台北開往宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。
(2)宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。
(3)支線：平溪線、深澳線停駛。

▲▼台鐵大規模邊坡滑動，搶修作業進行中。（圖／台鐵提供）

▲台鐵大規模邊坡滑動，搶修作業進行中。（圖／台鐵提供）

台鐵在瑞芳=猴硐間辦理公路接駁，至6日12時止統計共開行客運325班車、疏運旅客約4,107人。交通部也請公路客運業者協助加開台北=宜蘭間班車以疏運旅客，今日12時止統計共開行客運4,276班車、疏運旅客約73,710人。

因應災害事故，乘客出門前，詢問列車運行情形請洽：台鐵局官方網站，會隨狀況更新最新資訊，網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip；台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）；各就近車站（台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊）。

台鐵表示，自12月4日8時30分起至路線搶通止，即刻起旅客持受影響區間之乘車票退票，准予比照天然災害不扣手續費（全額退票）；另原行經該區域之各級列車辦理退票時，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

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