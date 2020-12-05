10歲遇大火被抱到窗口「聽話跳下」…母卻喪命！台中女做繪本紀念

▲勇敢的小辰將媽媽在火場裡叮嚀她跳窗逃生及復健過程的煎熬與辛苦製成繪本。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

「阿母共我抱對窗仔門，閣講『辰辰，勇敢，愛命，趕緊跳落去！』我對二樓鐵窗跳落去…紲落來，著毋知人…」令人心碎的字句，出自今年13歲的「小辰」之手。在4年前一場大火中，她失去了至親的媽媽跟弟弟，全身也受到52%的嚴重燒燙燒。她忍受身體的痛楚努力復健，也將過程及媽媽的話一筆一畫製成繪本「夢中的媽媽」，鼓勵其他燒燙傷友，今日更獲得陽光基金會中區中心頒發「金楷模獎」，肯定她不畏逆境、跨越生命障礙成為陽光學子。

▲小辰得知獲得陽光「金楷模獎」後，開心表示「獎金可以幫助家裡」。（圖／記者游瓊華翻攝）



今年已經國一的小辰，10歲時家中發生大火，母親將她抱到陽台鐵窗，要她勇敢往下跳樓逃生，才能活命，但沒想到這一跳，小辰就此與摯愛的媽媽、弟弟天人永隔。小辰在繪本畫下自己全身包著紗布，寫道「經過兩禮拜了後，我身軀攏綁藥水布，腫敢若一粒球仝款，身軀全是電線佮插管，上輸、有尿管…」字字句句寫下復健、治療的痛苦與艱辛。

歷時2年艱辛復健過程，小辰在國小復學後積極參與學校活動，課餘時間並關懷社區長者。小辰國小輔導主任吳麗蘭盛讚她「逆水向上游，做最勇敢的魚…為校爭光、無時無刻行善。堅強的意志力影響周遭的師、生們」。

小辰表示，很感謝家人與各界的協助。在得知獲得陽光「金楷模獎」後，小辰開心表示「獎金可以幫助家裡。」將難得的獎金與殊榮回饋給苦心照顧她的阿公阿嬤和爸爸，也立志為他人付出，將社會大眾給予她的愛傳遞下去。

▲勇敢的小辰將媽媽在火場裡叮嚀她跳窗逃生及復健過程的煎熬與辛苦製成繪本。（圖／記者游瓊華翻攝）