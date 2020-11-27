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王令麟捐南澳老人院百包池上米　東森購物專家陪爺奶辦桌

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▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森購物專家代表東森集團前往宜蘭南澳天主教弘道仁愛之家陪伴長輩吃辦桌，氣氛和樂融融。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／宜蘭報導

時值感恩節前後，最適合分享愛與關懷的節慶，今(11/27)東森慈善基金會代表董事長王令麟的心意，特地前往宜蘭南澳天主教弘道仁愛之家，與一群平均年齡高達75歲的爺爺奶奶們辦桌同樂，除了準備滿桌佳餚，東森全球新連鎖也為爺奶「添飯」，用心準備上百包來自「東森農場」的池上新米，希望爺奶吃得美味又健康，並由最有愛的東森購物專家增釗與玉雙全程配伴爺奶歡唱卡拉OK、手作羊毛氈皂，一秒變身忘年趴，逗得爺奶們笑開懷。

▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年受限於防疫政策與外界阻隔的老人家心裡備感寂寞，今透過辦桌活動，讓大家無比歡欣。

▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲購物專家不只全程說唱逗笑長輩，還親自上菜超親民。

▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲來自泰雅部落的奶奶，大讚東森全球新連鎖送的池上米很好吃。

位於宜蘭南澳天主教弘道仁愛之家原為當地方醫院，隨著宜蘭有更完善的大醫院進駐，此空間慢慢閒置下來，因此在民國73年轉作安養中心，目前安置約34位長輩多為低收、遊民、無親屬的弱勢長者，因此長期處於經費不足需要外界協助補給物資及捐款的困境，然而安養中心仍努力以家的概念出發，給予長輩們自由參與活動的空間，然而今年受限於疫情不方便開放外界訪視，使得爺奶心情低落悶悶不樂，隨著疫情趨穩，近期漸漸導入週邊據點的長輩一起參與透過共融互動活絡元氣，而曾在去年11月與長輩同樂的東森集團，特別在歲末年終之際準備好料辦桌，希望幫爺奶加菜添飯氣與心情。

▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲弘道仁愛之家的爺奶個個都有好歌喉，輪番上陣與購物專家PK唱老歌。

▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲來自泰雅部落據點的奶奶相當活潑投入，現場變成大型忘年趴。

▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲唱歌之餘，購物專家也和長輩們動動手做手工皂。

今日活動一開始先由弘道仁愛之家的多元人力億仙帶領長輩們做簡單的伸展操活絡筋骨，之後再由增釗與玉雙輪番獻唱老歌，悅耳歌聲融化眾人耳朵，爺奶們也爭相報名老歌PK，中氣十足的好歌喉及活力絲毫不輸購物專家，台下同時由社工指導製作手工羊毛氈皂，現場和樂融融；最後眾人在神父祝禱後的開飯，開心享用美味午餐，爺奶們連聲大讚好吃、謝謝東森帶來香軟Q彈的新鮮米飯與滿桌豐盛的佳餚。

弘道仁愛之家主任張雲姬表示：「非常感謝東森親臨關懷長輩並準備溫暖的午餐以及池上米給長輩們享用，還有購物專家一起唱歌、跳舞、做手工皂，做到手動、腳動、腦動，其實要動就是要活，無奈今年受疫情影響大量減少團體探訪，讓長輩們過得有氣無力，很開心今天東森來作陪讓大家都重拾笑容，無比歡欣。」

▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森全球新連鎖致贈百包池上新米照顧長輩，弘道仁愛之家主任張雲姬致贈感謝狀表達謝意。

購物專家增釗說：「去年11月我和玉雙就曾來過弘道仁愛之家，當時就得知這邊極缺物資，因此東森集團總裁王令麟特別指示我們和東森慈善基金會一起把愛送到偏鄉各個角落，去年我順利找到一家水餃廠商贊助他們一年份的水餃，剛剛和長輩聊起，他們頻頻大讚好吃讓我感覺好溫馨。我們很喜歡來這邊和長輩們一起唱歌一起同樂。」

購物專家玉雙也分享：「來這邊和每位老人家聊聊，個個都有聽不完的故事，許多都令人鼻酸、忍不住很想抱抱他們，今天在活動過程中看他們臉上都帶著笑容，感覺得出來仁愛之家真的把他們照顧得很好，也希望外界可以不吝於伸出援手送物資、捐款來幫助他們安享晚年。」

▲▼東森送愛到宜蘭南澳弘道老人之家。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森全球新連鎖購入千包池上米捐助7大社福團體。

東森慈善基金會成立已有20年，秉持東森總裁王令麟「取之於社會、用之於社會」的理念，長期關懷偏鄉及弱勢族群，過去以「送愛到部落」及「愛的早餐」照顧多達3萬人次以上偏鄉學童，近年更擴大服務對象，關懷銀髮族健康，以及身心障礙者的就業及長照需求，並在這波新冠肺炎疫情中力挺募款營運受衝擊的社福團體，發放紓困捐款一千萬元。最近集團內新事業「東森全球新連鎖」也一同加入送愛行列，透過最挺小農的「東森農場」購入池上新米千包捐助7大社福團體，同時發起捐長照車、捐血等以實際行動，為社會奉獻一己之力，而東森集團也將持續視公益為使命，持續送愛不停歇。

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