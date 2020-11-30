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肯納基金會打造全台首創莊園社福大樓　魏應充出一份力

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肯納基金會打造全台首創莊園社福大樓　魏應充出一份力（圖／頂新和德文教基金會）

▲鄭文燦市長(左)及蕭巧怡副執行長(右)。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

台灣肯納自閉症基金會日前在桃園市龍潭區舉辦「肯納莊園社會福利大樓」動土典禮，預計2023年營運，他們希望結合社區、居家、機構等，成立台灣首創的新態服務機構，提供自閉症及其照顧者安心共居與終老的照顧環境。在這背後，有頂新和德文教基金會的贊助，基金會創辦人魏應充希望拋磚引玉，希望幫助肯納守護星兒和年長照顧者，讓他們在新莊園相依，成就社會共好。

根據衛生福利部統計，肯納症（自閉症）者的人口數在去年底共有1萬5439人，是國內各障礙類別中增加最快的族群，身心障礙者在40歲時就可能開始老化，比一般人來得早，他們的家庭將面臨很大的照顧壓力。

肯納基金會2004年成立，董事長彭玉燕表示，目前共有6個小型日間作業所，每所內約20個人，其中年齡最大者已超過40歲。彭玉燕說，為了讓他們獲得最好的照顧，基金會規劃新社福大樓，設立全日型的社會福利照顧機構，結合小型社區、居家、機構等，依據身心障礙者生活能力不同，而有不同的安置照顧服務，包括規劃照顧商店、休閒農場、社區日間作業設施，並提供日間生活照顧或全日型住宿等。另將提供多元化、社區化的身心障礙者服務，提升其生活品質，倡導並協助肯納症者有有尊嚴的生存權利。

▲▼ 。（圖／記者廖明慧攝肯納基金會打造全台首創莊園社福大樓　魏應充出一份力（圖／頂新和德文教基金會）

▲頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡(中)參與動土儀式。

頂新和德文教基金會關懷長期關懷弱勢，魏應充創辦人憂心社會上長期支撐底層與弱勢者的力量中斷，5月起陸續對各地社福團體展開紓困，此次贊助肯納基金會在桃園龍潭打造長照莊園，守護星兒和年長照顧者，讓他們能繼續緊緊相依在一起獲得最好的照顧，有尊嚴地走完他們人生的路程。
 

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