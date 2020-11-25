「妻逝獨居」頂溪站老爺爺賣玉蘭花50元　永和人淚掏錢！遭爆被騙了

▲「妻逝獨居」頂溪站老爺爺賣玉蘭花3串50元。（圖／翻攝「我是永和人」臉書）

網搜小組／許力方報導

有網友在頂溪站看到老爺爺坐在站外賣玉蘭花，紙牌上自述為「獨居老人」，身邊已經沒有親人，3串花只要50元，讓許多路過民眾看得心疼，常常會掏錢買花，號召用新台幣讓他回家，未料有部分當地人聲稱，曾在彩券行、市場等看過他的身影，且疑似會抽菸，勸大家「不要被騙了」，引發網路論戰。

目擊網友24日下午透過臉書「我是永和人」發文描述，最近3周經過頂溪捷運站都會看到一名老爺爺坐在門口，舉著紙牌寫：「獨居老人，無子女，太太過世」，在賣玉蘭花3串50元，號召永和人幫幫忙讓他早點回家。他說，第一次也不確定是不是騙人，但看到許多人都會掏錢買，就放心拿100元買花「不用找」。

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目擊網友指出，3周後又在頂溪站看到老爺爺，再度拿了100元買玉蘭花，順便聊了一下，老爺爺聲稱沒有申請老人津貼，房租要8000元，且患有重聽，戴著助聽器。

文章引發當地熱議，許多網友看了相當不捨，紛紛留言「每次遇到必買」、「買過一次，他臉上如孩童般的笑臉讓我心甘情願」、「憑自己力氣還在工作，能幫是幫」、「爺爺人很好」、「3串50也是辛苦錢」、「不論有沒有騙真的比北車外好很多」，還有媽媽說，有次讓女兒拿100元去給爺爺，結果爺爺反而送花給女兒、不拿錢。

知情網友直指「阿伯真的很辛苦」，是獨居老人，很樂觀，一切都是靠自己，也有在撿回收，疑似是從苗栗來，希望請社會局協助。還有人爆料「不要被這位阿北的外表給騙了！」聲稱他每天晚上都在永和文化路彩券行買彩券，「他沒有上班買彩券的錢從哪來？」對話上百次，曾贈麵包、包子、飲料都被拒絕，「只要給錢買彩券就可以了」也有人看過他賣花時抽菸，就再也不買了。

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▼永和人淚掏錢幫玉蘭花爺爺早點回家！遭爆被騙了。（圖／翻攝「我是永和人」臉書）