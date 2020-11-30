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5年來自製逾200支影片　Home Run Taiwan挖掘最台灣的故事

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中國信託金融自媒體平台Home Run Taiwan（圖／翻攝自「Home Run Taiwan」臉書粉絲團）

▲《家．如常》影片記錄防疫期間台灣人的如常生活，發布短短一個月，創下逾480萬觀看次數的紀錄。（圖／翻攝自「Home Run Taiwan」臉書粉絲團，以下同）

記者錢雅慧／台北報導

一如往常的，一大早出門就能買到熱騰騰的早餐；穿上運動鞋，隨時都可以走到戶外讓身體動起來；拎著便當，帶著小孩趕時間、趕車上學去。當一場突如其來的疫情重重打亂了人們的生活節奏，台灣卻宛如平行世界一般，在不尋常中依然過著再平常不過的日常。這段記錄防疫期間如常生活的《家．如常》影片，以台灣人的一日揭開序幕，因為共同跨越了曾經被孤立、被迫無奈的時刻，這一路走來才能更堅強，讓平凡的每一刻都顯得難能可貴，而影片發布短短一個月，在Home Run Taiwan粉絲團創下逾480萬觀看次數的紀錄。

對於台灣的愛還有「他」，2013年歸化台灣人的美裔籃球員戴維斯（Quincy Davis）。戴維斯在大學畢業後，一度浮浮沉沉無法決定未來的生涯規劃，之後不斷在各國打職籃，直到來了台灣，不僅第一眼就愛上這塊土地，願意接納不同群族的開放文化及親切可愛的人們，帶給他滿滿的安全感，比起在美國，台灣生活更加輕鬆自在。《籃球只是個開始》影片中，敘述了戴維斯對於台灣的歸屬感，「只要努力適應，就感受被愛」，更重要的是擁有「家」的感覺，而最感動人心的是，他提到自己有一個台灣夢，希望成立一所英語學校，幫忙建立一個更大更強的台灣。

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擁有逾30萬粉絲的Home Run Taiwan，長期關注運動、環境和公益等議題，透過自製影片及文章，每天帶來最台灣的故事，5年來自製超過200支影片，一步一腳印認識土地，發掘充滿著熱情與溫暖的人事物，也關心生態保育與環境變遷，2017年與曾獲國內外無數獎項的紀錄片導演柯金源合作，開闢「柯師傅時間」專欄，用雙眼再繞台灣一圈。

中國信託金融自媒體平台Home Run Taiwan（圖／翻攝自「Home Run Taiwan」臉書粉絲團）

▲2017年，Home Run Taiwan與環境攝影師柯金源合作開闢「柯師傅時間」專欄。

柯金源認為，Home Run Taiwan能傳遞進步的價值，「我們冒著生命危險拍這些資料，就是希望傳播出去讓更多人知道，台灣能有這樣的公益社群平台非常難得。」為了鼓勵粉絲身體力行，並舉辦「生態小旅行」帶著粉絲走訪台灣各個角落，例如曾帶領60人前往新北市石門老梅淨灘，徒手拉起深埋在沙裡、重達100公斤的「海廢大魔王」廢棄漁網，過程中大家滿頭大汗、不斷跌倒，但紛紛表示雖然腰痠背痛、累翻，還是「很值！」

中國信託金融自媒體平台Home Run Taiwan（圖／翻攝自「Home Run Taiwan」臉書粉絲團）

中國信託金融自媒體平台Home Run Taiwan（圖／翻攝自「Home Run Taiwan」臉書粉絲團）

▲Home Run Taiwan除透過影片關注生態保育與環境變遷議題，也鼓勵粉絲身體力行，用雙腳走訪、關心這片土地。

中國信託表示，無論是籃球員戴維斯講述台灣如何成為他的第二個家，或是3D繪畫師曾進成畫出富含在地情感的作品，活絡偏鄉經濟、加深對土地的了解與認同，亦或是月琴師林宗範守護傳統樂器的同時，也探討臺灣人的生死觀、面對死亡的態度，平凡老百姓為夢想努力的點滴、貼近生活、開啟不同的視野、獲得新的感受，他們的故事令人感佩，也獲得最多共鳴。如同Home Run Taiwan一直秉持著的信念，「每個人都可以替台灣做些事，讓台灣變得更美好」。

中國信託指出，We are family品牌精神聚焦台灣，透過Home Run Taiwan粉專觸及越廣讓更多人看見並願意付出關心，甚至是起而行，相信每個人都有自己的影響力，當良善的齒輪啟動，就能啟動愛的循環，只要每個人都能為身邊的家人、永續的環境盡點心力，台灣這個家就能更好。2021年，Home Run Taiwan仍將秉持初衷，訴說發生在台灣各角落的暖心故事，也將順應社群生態，推出更多系列專題，透過影片、圖片、文章、動畫、小旅行等形式，觸及不同年齡層之民眾， 讓更多人成為粉絲。

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