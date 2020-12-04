　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

曼迪狂歡動漫祭台中登場　柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲尖叫吧動漫迷！曼迪狂歡動漫祭台中登場，柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合。（圖／記者游瓊華攝）

▲尖叫吧動漫迷！曼迪狂歡動漫祭台中登場，柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

知名動畫電影《鬼滅之刃》在台票房開出好成績，百貨業者看準動漫熱潮，2020年最後一檔活動以動漫為主題，推出「曼迪High High狂歡動漫祭」，集結《名偵探柯南》、《火影忍者》、《戀與製作人》、《庫洛魔法使》、《Fate系列》等多種人氣作品周邊，新光三越中港店也預計，此檔活動業績可達500萬左右。

▲尖叫吧動漫迷！曼迪狂歡動漫祭台中登場，柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合。（圖／記者游瓊華攝）

▲現場還有超大動漫牆面讓動漫迷拍照打卡。（圖／記者游瓊華攝）

業者表示，現場熱門商品專區有超人氣萬年小學生《名偵探柯南》、女孩們的永恆回憶《庫洛魔法使》、經典不敗的熱血《火影忍者》、風靡全球的寶可夢，以及手遊《戀與製作人》、《歌之王子殿下》、《IDOLiSH7》等大量與日本同步的進口商品，此外，還有超大動漫牆面讓動漫迷拍照打卡。

▲尖叫吧動漫迷！曼迪狂歡動漫祭台中登場，柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合。（圖／記者游瓊華攝）

▲尖叫吧動漫迷！曼迪狂歡動漫祭台中登場，柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合。（圖／記者游瓊華攝）

現場也祭出多樣主題的一番賞商品，包括鬼滅之刃無限列車篇一番賞，除了煉獄、炭治郎、禰豆子等公仔外，還有全員睡覺中超可愛小公仔；庫洛魔法使一番賞，有超夢幻魔法陣小圓包、小可玩偶、金屬吊飾，唯美風格系列商品華麗登場；經典懷舊動畫數碼寶貝一番賞，則有19cm高的奧米加獸，還有大毛巾及搭檔數碼寶貝的插畫色紙，搶攻動漫迷荷包。

ET快訊
「待轉大富翁」畫面曝光　永和警3招完勝
彭于晏驚傳拍戲出意外　突被沖到水底「腳勾住無法脫身」
知名饒舌歌手家暴！　前女友「只穿內褲」崩潰逃家
現場畫面曝！台鐵東部幹線中斷　旅客塞爆「市府轉運站」等號碼牌
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中高齡就業專法今上路　雲嘉南明年估推逾2萬人進職場

連鎖咖啡品牌黑沃　插旗台中百貨商場…明年分店上看百家

曼迪狂歡動漫祭台中登場　柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合

新北耶誕市集敲響「幸福鐘」　消費滿千送百享超值好康

「國際志工日」從學校走到大自然　陳金婷開啟人生精彩下半場

女顧滑手機忘帶背包下車！慌張奔派出所求救　基隆警協尋順利追回

打炒房人口不升反減、房價居高不下　林燕祝：市府無能還是無方？

「世界土壤日」從土地到餐桌　淡水忠寮社區友善耕作護生態

迷路老人無助路上四處張望　基隆警暖心助返家

夫因病驟逝妻兒3人頓失依靠　桃警伸援贈奠儀暫解困境

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

嘉義雞排店餐全點一輪才400元！　份量超澎湃...他：5個大人吃不完

中高齡就業專法今上路　雲嘉南明年估推逾2萬人進職場

連鎖咖啡品牌黑沃　插旗台中百貨商場…明年分店上看百家

曼迪狂歡動漫祭台中登場　柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合

新北耶誕市集敲響「幸福鐘」　消費滿千送百享超值好康

「國際志工日」從學校走到大自然　陳金婷開啟人生精彩下半場

女顧滑手機忘帶背包下車！慌張奔派出所求救　基隆警協尋順利追回

打炒房人口不升反減、房價居高不下　林燕祝：市府無能還是無方？

「世界土壤日」從土地到餐桌　淡水忠寮社區友善耕作護生態

迷路老人無助路上四處張望　基隆警暖心助返家

夫因病驟逝妻兒3人頓失依靠　桃警伸援贈奠儀暫解困境

許光漢《想見你》2020紅到爆炸！人氣收穫「年度GQ賞」

「百萬童星」秀檢驗報告：沒染毒！　勒戒更生仍被懷疑嘆：二度傷害

「中國沒主動挑起戰爭」　華春瑩酸美國好戰：建國250年僅16年沒打仗

永和警3大招完勝「待轉大富翁」　警站上待轉格強勢指揮：請直行

高仿「綠水鬼」源頭曝光！當鋪遭詐50萬買假錶　假發票竟能客製化

日本超萌「形狀軟糖」藏驚喜！一袋3種口感　軟、硬咬下才知道

邱宇辰超老派情話撩妹招數　席惟倫羞認「有心跳感覺」！

曾被Fred撂重話！選手展現「職業料理人水準」飄火藥味

林芯儀自爆是「聯合國大使」　集郵「日、美、瑞、德」四國男友超夯

影／曹政奭MMA奪獎　上一屆得主是老婆！大方放閃：有在看嗎？

地方熱門新聞

台中跨年老虎城看煙火　元旦麗寶聽老蕭

緋聞惹禍　民進黨彰化黨爆分裂

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

60天2橫死　南投彰南路3日「路祭」生人迴避

婦人持拐杖呆坐　暖警照護帶回派出所

金門畜試所牧場大火　警消搶救中

神父設計佳平法蒂瑪聖母堂　列世界百大特殊教堂

台中中央公園6日啟用　下午1點汽車禁入

外籍客單騎遊台快矖昏　警送飲水香蕉再出發

30年球館關店　台中人淚：沒地方去了

突抽搐眼上吊　彰消救回阿北

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

迎接2021年　國家歌劇院多檔戲劇精彩登場

夫驟逝妻兒失依靠　暖警贈奠儀暫渡難關

更多熱門

相關新聞

台中男殺妻棄屍！被逮前陪玩積木曬父愛

台中男殺妻棄屍！被逮前陪玩積木曬父愛

台中驚傳殺妻血案，陳姓男子（35歲）與宮姓妻子離婚未滿1個月，豈料11月29日當天，兩人因爭奪2個年幼女兒的監護權起口角，陳憤而持刀將前妻砍殺，在伴屍2天後，才拖著行李箱將前妻遺體載往大坑山區棄屍。恐怖的是，在警察二度上門、將其逮捕的當天上午，陳男臉書上還PO出大女兒以積木創作的作品曬父愛，父女相處與往常一般無異，冷血程度令人膽寒。

台中男殺妻藏衣櫃！2幼女伴屍2天問：媽媽去哪了

台中男殺妻藏衣櫃！2幼女伴屍2天問：媽媽去哪了

離婚不到1個月！台中男「菜刀砍死妻」裝箱拖屍6km

離婚不到1個月！台中男「菜刀砍死妻」裝箱拖屍6km

中市警察志工大隊長新舊任交接

中市警察志工大隊長新舊任交接

男闖中橫便道跳崖失蹤近月　家屬天天現場守候

男闖中橫便道跳崖失蹤近月　家屬天天現場守候

關鍵字：

曼迪動漫祭台中新光三越

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

交卷前亂猜「太妍生日」　韓考生真的答對了

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

打破萬年抿嘴微笑！　阿信罕見「露2排齒」

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面