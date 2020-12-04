▲尖叫吧動漫迷！曼迪狂歡動漫祭台中登場，柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

知名動畫電影《鬼滅之刃》在台票房開出好成績，百貨業者看準動漫熱潮，2020年最後一檔活動以動漫為主題，推出「曼迪High High狂歡動漫祭」，集結《名偵探柯南》、《火影忍者》、《戀與製作人》、《庫洛魔法使》、《Fate系列》等多種人氣作品周邊，新光三越中港店也預計，此檔活動業績可達500萬左右。

▲現場還有超大動漫牆面讓動漫迷拍照打卡。（圖／記者游瓊華攝）



業者表示，現場熱門商品專區有超人氣萬年小學生《名偵探柯南》、女孩們的永恆回憶《庫洛魔法使》、經典不敗的熱血《火影忍者》、風靡全球的寶可夢，以及手遊《戀與製作人》、《歌之王子殿下》、《IDOLiSH7》等大量與日本同步的進口商品，此外，還有超大動漫牆面讓動漫迷拍照打卡。

▲尖叫吧動漫迷！曼迪狂歡動漫祭台中登場，柯南、鬼滅、戀與製作人、Fate大集合。（圖／記者游瓊華攝）



現場也祭出多樣主題的一番賞商品，包括鬼滅之刃無限列車篇一番賞，除了煉獄、炭治郎、禰豆子等公仔外，還有全員睡覺中超可愛小公仔；庫洛魔法使一番賞，有超夢幻魔法陣小圓包、小可玩偶、金屬吊飾，唯美風格系列商品華麗登場；經典懷舊動畫數碼寶貝一番賞，則有19cm高的奧米加獸，還有大毛巾及搭檔數碼寶貝的插畫色紙，搶攻動漫迷荷包。