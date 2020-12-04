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台中男殺妻藏衣櫃！2幼女伴屍2天問：媽媽去哪了？他騙「離家出走」

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▲▼台中殺妻案，棄屍地點。（圖／民眾提供）

▲陳男殺害妻子後將人裝入行李箱內，棄屍大坑附近山區一處產業道路旁。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市一名35歲陳姓男子11月29日與37歲宮姓前妻發生口角，竟持球棒猛敲對方後腦勺，接著持菜刀狂砍前妻數十刀，將人裝入行李箱內，藏在家中衣櫃，2名幼女則不知母親已死亡，2日使用機車、推車載運行李箱到大坑附近山區棄屍，他原先否認犯案，但警方在浴室內發現關鍵跡證，突破他的心防。

根據警方調查，陳男與宮女離婚不到一個月，期間2人多次為了2個女兒的監護權吵架，不料，11月29日下午2人見2個孩子都不在家，再度發生爭吵，陳男拿出球棒猛力敲擊前妻後腦，接著再持菜刀便朝宮女身上一陣狂砍數十刀。

陳男見宮女斷氣後，隨即將屍體裝入27吋行李箱藏入衣櫃內，2日才將行李箱扛上推車，以繩子連接推車，從住處騎著機車一路拖行約5、6公里後，將前妻棄屍於大坑附近山區。

據了解，事發前陳男還將2名分別就讀幼稚園、國小二年級的女兒送到外婆家玩耍，接著29日便與妻子爆發爭執、出手殺人，面對女兒詢問，「媽媽去哪裡了？」，陳男還淡定回覆「媽媽離家出走了」，照常接送女兒上下課，2名女兒伴屍2日全然不覺。

至於時常在棄屍地點附近活動的居民則說，其實那區域上方便2間餐廳，並不算是偏僻，得知兇嫌將屍體棄置在此，忍不住直呼，「太大膽了！」

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