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台中男殺妻棄屍！被逮前3小時PO出女兒照　「陪玩積木」曬父愛

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記者李忠憲、鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中驚傳殺妻血案，陳姓男子（35歲）與宮姓妻子離婚未滿1個月，豈料11月29日當天，兩人因爭奪2個年幼女兒的監護權起口角，陳憤而持刀將前妻砍殺，在伴屍2天後，才拖著行李箱將前妻遺體載往大坑山區棄屍。恐怖的是，在警察二度上門、將其逮捕的當天上午，陳男臉書上還PO出大女兒以積木創作的作品曬父愛，父女相處與往常一般無異，冷血程度令人膽寒。

▲▼台中殺妻案，兇嫌陳男臉書。（圖／翻攝臉書）

▲陳男與宮女結婚後育有2名女兒，臉書上時常曬出一家人的溫馨合照。（圖／翻攝臉書）

警方調查，陳男與宮女結婚多年育有2名女兒，目前分別就讀國小二年級、以及幼稚園，但夫妻倆近日感情生變，於是日前便協議離婚，雖然2人已非夫妻關係，但為了照顧女兒仍暫時同住一屋簷下，但究竟女兒監護權該歸誰？夫妻倆為此多次爭執不休。

11月29日當天，夫妻倆離婚還未滿一個月，趁著2個女兒不在家時，再度針對女兒監護權一事談判，但雙方互不相讓，協商逐漸演變成激烈口角，陳男一時情緒失控，憤怒拿出球棒朝著宮女後腦猛敲，隨後再持菜刀朝她狂砍數十刀，直到宮女氣絕這才停手。

▲▼台中男殺妻後將屍體裝入行李箱內，放上拖車載往山區棄屍。（示意圖／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）

▲宮女遭殺害後被裝入27吋的行李箱內，藏放家中衣櫃2天後，遭陳男拖出棄屍於大坑山區。（圖／民眾提供）

陳男犯下大錯後立即著手清理現場，將宮女屍體裝入27吋行李箱內，並拖入衣櫃中藏放，與2個女兒一同伴屍2天；期間女兒天真詢問，「媽媽去哪裡？」陳男還淡定回應「媽媽離家出走了」，父女3人照常生活，宛若什麼事都沒發生過，2名女兒也對伴屍一事渾然不覺，直到2日當天，陳男才騎車一路拖著行李箱5、6公里，將宮女遺體運往大坑山區丟棄。

警方指出，在宮女失聯後，宮母11月30日凌晨即發現不對勁並報警，警方當天上午第一次前往陳男住處搜查，但卻一無所獲；陳男眼見住處不再安全，2日當天中午11時即出門棄屍；3日中午12時警方第二次上門搜查，並在住家大門、浴室處發現血跡反應，陳男眼見賴不掉，這才坦承殺妻，警方隨後也於3日晚間尋獲宮女遺體。

▲▼ 台中殺妻 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳男棄屍過程全被監視器畫面拍下。（圖／記者鄧木卿翻攝）

查看陳男臉書，發現3日當天在警方上門前3小時，陳男還帶著女兒外出玩積木，並在臉書上PO出女兒的作品，寫下「大女兒的創意想像」，溫馨地記錄下女兒的童年，就與一般疼愛孩子的父親無異，實難想像這時的陳男已將妻子殺害、並棄屍在大坑山區。

▲▼台中殺妻案，兇嫌陳男臉書。（圖／翻攝臉書）

▲警方二度上門、突破其心防的前3小時，陳男還帶著大女兒外出玩積木，冷血程度令人膽寒。（圖／翻攝臉書）

此外，夫妻倆感情生變從陳男的臉書相簿也可見端倪，2012年時陳男還貼出與宮女的甜蜜合照，隨著時間流逝，2013年照片中多了剛出生的大女兒，從甜蜜的情侶照變成溫馨的家庭合照，一家人還會出遊、並拍下全家福，但到了2016年後，陳男上傳的照片中再未見到妻子宮女身影，多是個人獨照、或與女兒的合影。

警方目前初步勘驗，發現宮女頭部、身體有多處刀傷，但確切砍了幾刀、以及致命傷為何，仍待相驗釐清；目前陳男在初步偵訊後，今（4日）也遭依殺人罪移送。而2名年幼的女兒則由社工聯繫親屬商議後續照顧事宜，同時學校也將提供心理輔導。

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▼陳男的臉書相片由情侶照演變成家庭照、再逐漸變成獨照，夫妻關係變化可見端倪。（圖／翻攝臉書）

▲▼台中殺妻案，兇嫌陳男臉書。（圖／翻攝臉書）

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