現場畫面曝！台鐵東部幹線中斷　旅客塞爆「市府轉運站」等號碼牌

▲台鐵瑞芳猴硐坍方，台北往東部的旅客擠爆市府轉運站擠爆。（圖／記者蔡玟君攝，下同）



記者蔡玟君、林彥臣／台北報導

由於北部連日豪雨，造成台鐵瑞芳-猴硐間路段邊坡滑動，東部鐵路中斷。目前原本搭火車從花東北上的旅客，必須在宜蘭下車，改搭客運北上，也造成宜蘭與羅東轉運站湧現人潮，單是今天共影響170列次、約1萬9500名旅客。此外，台北市信義區市府轉運站也出現人潮擠爆現場，初估有6排人龍在等號碼牌發放。

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台鐵發聲明指出，預估瑞芳至猴硐間8日清晨5時恢復單線雙向通車，目前已要求轄管大都會客運、首都客運、臺北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運，針對臺北-宜蘭及臺北-花蓮間公路客運業者隨時掌握狀況，遇有人潮時機動加開班次疏運，截至今 (12/4) 日19時已加開268班次，疏運9,276人。

台鐵針對疏運狀況指出，目前大都會客運(新店-宜蘭)：已加開14班次，疏運旅客1,424人。國光客運(圓山-宜蘭地區)：已加開46班次，疏運旅客1,610人。葛瑪蘭客運(板橋-宜蘭地區)：已加開148班次，疏運旅客4,440人。首都客運(市府-宜蘭地區、板橋-花蓮)：已加開52班次，疏運旅客1,560人。統聯客運(南港-花蓮)：已加開4班次，疏運旅客102人。臺北客運(南港-花蓮)：已加開4班次，疏運旅客140人。

針對何時狀況排除以及退票方案，台鐵表示，8日將會恢復單線雙向通車，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

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