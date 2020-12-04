下班族快避開！「待轉大富翁」今晚突襲永和　警強勢疏導恐爆衝突

▲待轉大富翁突襲預告晚間要在永和再度進行。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會）



記者陳豐德／新北報導

下班快避開這！台灣機車路權促進會因不滿機車在特定路口須待轉，11月在台北市大同區舉辦待轉大富翁後，4日晚間下午4點又突襲宣布會在新北市永和區永和路、中正路口再次舉辦，表達抗議訴求；轄區警方接獲消息後緊急開會嚴陣以待，並表示如果造成交通壅塞、影響其他用路人權益，則將依《道路交通管理處罰條例》第4條、第6條規定，介入指揮、強勢疏導。

「台灣機車路權促進會」4日下午4時許，也在臉書粉絲專業上發布消息，指出4日晚間6時至8時30分，會在新北市永和區永和路、中正路再度舉辦待轉大富翁，指出「路真的很亂，每次都不知道怎麼走，今晚1800-2030一起到迷宮迷路」隨後更囑咐車友們「請勿提早開轉、請勿隨意拉轉、請勿亂鳴喇叭」。

新北市警察局已嚴密規劃勤務加強疏導保持路口淨空，現場若未影響交通順暢，將以疏導為主，若現場已造成交通壅塞、影響其他用路人權益，警方將依道路交通管理處罰條例第4條、第6條規定介入指揮、強勢疏導。

警方指出，駕駛人如果不配合警方指揮或稽查，將依法嚴正執法，以維持交通順暢安全；另新北警方也呼籲相關團體應尊重專業科學評估，倘有不同意見循正式管道提出，與主管機關進行研究及意見交流。

新北警也將即時運用新北市iPolice App及交控中心CMS顯示，並協請警察廣播電台隨時插播最新路況，提醒民眾請隨時收聽警廣或注意CMS交通資訊，以便及時避開行駛該路口，以免耽誤寶貴的時間。

▼待轉大富翁前次於台北市大同區進行。（圖／記者邱中岳攝）



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