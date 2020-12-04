　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

下班族快避開！「待轉大富翁」今晚突襲永和　警強勢疏導恐爆衝突

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼待轉大富翁突襲預告晚間要在永和再度進行。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會）

▲待轉大富翁突襲預告晚間要在永和再度進行。（圖／翻攝自台灣機車路權促進會）

記者陳豐德／新北報導

下班快避開這！台灣機車路權促進會因不滿機車在特定路口須待轉，11月在台北市大同區舉辦待轉大富翁後，4日晚間下午4點又突襲宣布會在新北市永和區永和路、中正路口再次舉辦，表達抗議訴求；轄區警方接獲消息後緊急開會嚴陣以待，並表示如果造成交通壅塞、影響其他用路人權益，則將依《道路交通管理處罰條例》第4條、第6條規定，介入指揮、強勢疏導。

「台灣機車路權促進會」4日下午4時許，也在臉書粉絲專業上發布消息，指出4日晚間6時至8時30分，會在新北市永和區永和路、中正路再度舉辦待轉大富翁，指出「路真的很亂，每次都不知道怎麼走，今晚1800-2030一起到迷宮迷路」隨後更囑咐車友們「請勿提早開轉、請勿隨意拉轉、請勿亂鳴喇叭」。

新北市警察局已嚴密規劃勤務加強疏導保持路口淨空，現場若未影響交通順暢，將以疏導為主，若現場已造成交通壅塞、影響其他用路人權益，警方將依道路交通管理處罰條例第4條、第6條規定介入指揮、強勢疏導。

警方指出，駕駛人如果不配合警方指揮或稽查，將依法嚴正執法，以維持交通順暢安全；另新北警方也呼籲相關團體應尊重專業科學評估，倘有不同意見循正式管道提出，與主管機關進行研究及意見交流。

新北警也將即時運用新北市iPolice App及交控中心CMS顯示，並協請警察廣播電台隨時插播最新路況，提醒民眾請隨時收聽警廣或注意CMS交通資訊，以便及時避開行駛該路口，以免耽誤寶貴的時間。

▼待轉大富翁前次於台北市大同區進行。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼▲▼台北市待轉大富翁。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼台北市待轉大富翁。（圖／記者邱中岳攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
結婚「財產全過戶給老婆」　岳母列9條件惹眾怒
高雄一家4口輕生亡　鄰居見社工上門怒開嗆
下班注意！「待轉大富翁」今晚換地方　地點曝光
獨／「她是我一生唯一的愛人」　夫悶殺30年妻椎心哭了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

芭樂伯罹癌插鼻胃管無法叫賣　每天清晨5點準時擺攤養活自己

下班族快避開！「待轉大富翁」今晚突襲永和　警強勢疏導恐爆衝突

台中男殺妻棄屍！被逮前3小時PO出女兒照　「陪玩積木」曬父愛

高雄一家四口撐不下去走絕路　鄰見社工上門痛批「來得太晚了」

待轉被撞噴「騎士險遭對車爆頭」　熱心網友曝光驚險畫面

快訊／長榮女大生命案6小時破案　大潭所長「功過相抵」仍拔官

拖屍畫面曝光！台中男菜刀殺妻「買推車」滅證…拖6km棄屍山區

「操作槍」最後申報期限倒數　非法持有最高罰20萬元

獨／結婚8年就中風！悶殺臥床30年妻　夫椎心泣訴：她是我的最愛

台中男殺妻藏衣櫃！2幼女伴屍2天問：媽媽去哪了？他騙「離家出走」

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

芭樂伯罹癌插鼻胃管無法叫賣　每天清晨5點準時擺攤養活自己

下班族快避開！「待轉大富翁」今晚突襲永和　警強勢疏導恐爆衝突

台中男殺妻棄屍！被逮前3小時PO出女兒照　「陪玩積木」曬父愛

高雄一家四口撐不下去走絕路　鄰見社工上門痛批「來得太晚了」

待轉被撞噴「騎士險遭對車爆頭」　熱心網友曝光驚險畫面

快訊／長榮女大生命案6小時破案　大潭所長「功過相抵」仍拔官

拖屍畫面曝光！台中男菜刀殺妻「買推車」滅證…拖6km棄屍山區

「操作槍」最後申報期限倒數　非法持有最高罰20萬元

獨／結婚8年就中風！悶殺臥床30年妻　夫椎心泣訴：她是我的最愛

台中男殺妻藏衣櫃！2幼女伴屍2天問：媽媽去哪了？他騙「離家出走」

中職／富邦若選人加錢　補儅選手不減薪但拒絕就是引退

神車霸佔婦幼停車格！車主冷嗆「我去上廁所」　一句回應惹怒萬人

劉在錫新角色登場「當傳聲筒」！唸信唸到哭...觀眾跟著淚崩

冬天必衝行程！隱身宜蘭山中「藍色溫泉」　提竹簍用地熱煮蛋、玉米

芭樂伯罹癌插鼻胃管無法叫賣　每天清晨5點準時擺攤養活自己

他街頭半裸大喊被綁架　警開門驚見！30人只剩內褲…綁匪也脫了

台彩威力盃／老教頭30年來首見奇才　台非混血歐子喬夢想大聯盟

南韓內閣大改組！文在寅斷尾求生急撤4部長...保健福祉部也在列

打開花生牛奶！兩隻小屁毛「圓臉逼近」　媽傻：竟然全醒了

700萬買二手屋　合約簽完竟收「強拆通知」…前屋主：早就說過了

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

男獨攀秀姑巒山失聯！「崩塌溪谷中」尋獲遺體

高雄一家4口輕生！鄰悲曝目睹「最後身影」

西螺53歲警備隊員值班昏倒　送醫搶救不治

即／陸軍官校1男墜樓　送醫不治

即／基隆62快速道路「貨櫃車翻覆」搶救中

妻中風30年　夫悶殺哭喊：她解脫了

即／台中男「亂刀殺妻」！棄屍大坑山區

她被2男輪流性侵！從4樓跳下從此癱瘓又失語

竹科男偷腥10女挨告　搬「妻也外遇」鐵證仍判賠

十五分幫超殺凌虐！他欠10萬賭債慘死

50萬「新版綠水鬼」超熱門　錶販收到高仿品

更多熱門

相關新聞

即／長榮女大生命案　大潭派出所長被拔官

即／長榮女大生命案　大潭派出所長被拔官

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭性侵殺害，震驚社會，還引發警察涉嫌吃案風波。台南市警局今（4）日發出新聞稿表示，大潭派出所所長張忠肯在該案中有功也有過，功在於快速6小時破案，過在於第一時間未受理報案，故最終決議調整該所長職務，將他拔官免兼所長，派歸仁分局巡官。

央行放手了！新台幣盤中升至28.25元、收盤收28.521元　創逾23年新高

央行放手了！新台幣盤中升至28.25元、收盤收28.521元　創逾23年新高

透天隔7套房「投資客2年就脫手」！夫妻超心動

透天隔7套房「投資客2年就脫手」！夫妻超心動

80家進口商宣示不進萊豬　蘇貞昌：台灣與國際競爭「不能鎖國」

80家進口商宣示不進萊豬　蘇貞昌：台灣與國際競爭「不能鎖國」

首爾疫情告急！代理市長緊急宣布「時間停止」

首爾疫情告急！代理市長緊急宣布「時間停止」

關鍵字：

待轉大富翁永和新北影音

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

交卷前亂猜「太妍生日」　韓考生真的答對了

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

打破萬年抿嘴微笑！　阿信罕見「露2排齒」

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面