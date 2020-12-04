北投陳零九強押前女友繞公墓5小時　又拿手機空盒騙網友3萬2

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子向警方報案，遭前男友誘騙出來強押至陽明山公墓長達5小時，最後沒錢付，女子才被放生在山上，警方調查期間，又發現該名前男友網路面交手機，最後竟持空盒騙走3萬2千元後逃逸。

警方調查，31歲的陳姓男子，在11月4日約出40歲的李姓前女友，聲稱要向李女借錢，甚至還說李女破壞自己與前女友的感情，強押李女到陽明山公墓附近繞行5個小時。

▲陳姓男子先強押前女友上山要錢，又拿空盒賣網友手機騙3萬2千元。（圖／記者邱中岳翻攝）



但李女一路哀求沒有錢，所以最後被丟包在路邊，李女隨即跑去向警方報案，並指稱「陳男平時販毒為生」，警方對此展開調查，但在調查期間又發現陳男涉及詐騙案件。

1名27歲的沈姓男子，在11月底報案，指稱在網路與自稱「陳零九」的網友，約定以3萬2千元交易iPhone 12 PRO MAX ，雙方面交後卻得到一個空盒，上前追問時陳男已經開車逃逸，氣得報警處理。

▲陳男先強押前女友上山要錢，警方在3日於峨嵋停車場逮人，訊後依妨害自由、詐欺送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，初步研判2起案件均為同1人犯案，跟監數日後在3日於峨嵋停車場內逮人，並查扣警棍刀、安非他命吸食器以及手機，訊後依照妨害自由、詐欺罪嫌送辦。

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