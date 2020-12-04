台鐵瑞芳猴硐坍方！旅客塞爆「市府轉運站」　6排人龍苦等號碼牌

▲台鐵瑞芳-猴硐豪雨「邊坡滑動」路線中斷 。（圖／台鐵提供）



記者林彥臣／綜合報導

由於北部連日豪雨，造成台鐵瑞芳-猴硐間路段邊坡滑動，東部鐵路中斷。目前原本搭火車從花東北上的旅客，必須在宜蘭下車，改搭客運北上，也造成宜蘭與羅東轉運站湧現人潮，單是今天共影響170列次、約1萬9500名旅客。此外，台北市信義區市府轉運站也出現人潮，現場擠爆。

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▲台鐵瑞芳猴硐坍方，台北往東部的旅客擠爆市府轉運站擠爆。（圖／記者蔡玟君攝，下同）



台鐵發聲明指出，預估瑞芳至猴硐間8日清晨5時恢復單線雙向通車，目前已要求轄管大都會客運、首都客運、臺北客運、葛瑪蘭客運、國光客運及統聯客運，針對臺北-宜蘭及臺北-花蓮間公路客運業者隨時掌握狀況，遇有人潮時機動加開班次疏運，截至今 (12/4) 日19時已加開268班次，疏運9,276人。

台鐵在4日8時30分接獲通報，成立一級應變小組及宜蘭區應變小組，處置相關的排除與疏運計畫，統計至4日23時止，將影響170列次，旅客人數約19500人。

台鐵宜蘭運務段指出，因瑞芳、猴硐間土石坍方嚴重，今天北上對號列車僅行駛到宜蘭站，旅客必需在宜蘭站或羅東站改搭國道客運繼續北上；至於區間車雖有到猴硐站，但採機動行駛。

台鐵聲明指出，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

提供公路客運運能如下：

1.大都會客運(新店-宜蘭)：已加開14班次，疏運旅客1,424人。

2.國光客運(圓山-宜蘭地區)：已加開46班次，疏運旅客1,610人。

3.葛瑪蘭客運(板橋-宜蘭地區)：已加開148班次，疏運旅客4,440人。

4.首都客運(市府-宜蘭地區、板橋-花蓮)：已加開52班次，疏運旅客1,560人。

5.統聯客運(南港-花蓮)：已加開4班次，疏運旅客102人。

6.臺北客運(南港-花蓮)：已加開4班次，疏運旅客140人。

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