民族陸橋只拆機車道…傳因橋下土地都是他們家的！高市府回應了



▲高雄民族路橋 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市區近來實施鐵路地下化，重要交通路段民族陸橋也在拆除工作範圍內，但卻罕見只拆除機車道，保留汽車道，有媒體報導就是因陸橋橋下土地屬於高雄陳家私有地，光是徵收恐怕就得花13億元。不過，市府工務局表示，是透過交通分析評估後，認為保留陸橋主橋有一定的方便性。





▲高雄民族路橋開拆，但只有機車道被拆除。（圖／高雄市府提供）

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高雄市長陳其邁上任3個月後，民族陸橋終於開拆，不過拆除的就只有兩側的機車道，保留了汽車道，有媒體報導指出，主要就是底下土地所有權人來自陳家，光是徵收恐怕就得花13億元。

針對此事，高雄市政府說明，民族陸橋為串聯高雄市南北交通重要的動脈，交通流量龐大，透過交通分析評估後，民族陸橋雖以全面拆除恢復平面道路為優先考量，但保留陸橋主橋則可作為汽車駕駛人快速穿越建國路、凱旋路等橫交路口之選擇，有其一定的方便性。

工務局指出，民族陸橋機車道因為鐵路穿越的關係，早期就闢建為地下道，後來交通部鐵道局於100年時因應鐵路地下化施工需要，將原有機車道改為立體鋼便橋。基於機車鋼便橋為臨時性設施，且為了提供較寬平面道路供車輛行駛，並作為中博高架橋拆除期間替代動線，機車鋼便橋已經如期在109年12月1日開放平面車道供市民通行。

新工處進一步表示，報載民族陸橋下土地不是公有地，土地所有權人來自陳家，徵收費需花13億乙事，經調閱資料顯示，陸橋下約78%為交通部公路總局、台灣鐵路管理局、財政部國有財產署、員林市公所、市府工務局的公有地，陳家經營事業體與其他私人地主持有的土地約佔22%。

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