雲林老翁走失家屬急報警　北港警偕雲林救難會28公里外跨縣尋回

▲北港警分局立即致電雲林救難協會幫助找尋，最後終於在晚間9點30分許於嘉義市西區順利尋獲失蹤的七旬張姓老翁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港警分局水林分駐所昨（3）日晚間接獲請求協尋通報，報案人緊張表示與父親已失去聯繫多時，且無法獲得相關訊息，家人透過各種管道尋找未果，心急如焚；水林分駐所員警獲報後經由北港警方偕同雲林縣救難協會人員，在3小時內將張翁平安帶回，才讓急跳腳的家屬放下心來。

據了解，水林鄉一名患有輕微失智症的張姓老翁於3日上午自行出門，中午未返家用餐且持續失聯，家屬急忙尋找多時未果，最後焦急報警，警方從住家附近擴大調閱周邊道路監視系統，發現老翁騎腳踏車往水林市區方向行進，於下午1點多搭乘前往嘉義市的公車後失聯。

北港警分局立即致電雲林救難協會幫助找尋，最後終於在晚間9點30分許於嘉義市西區順利尋獲失蹤的七旬張姓老翁，讓焦急的家屬放下心中的大石頭，頻頻向雲林救難協會人員及警方道謝。

雲林縣警察局局長朱宗泰為嘉勉水林所副所長吳茂榮、王宥琳等協尋、通報，協助失蹤長者返家，與家人團聚好人好事優良事蹟，今（4）日上午由駐區督察員許世錦代表，前往水林分駐所頒發咖啡禮盒，勉勵員警熱心助人義舉。

分局長顏偉丞表示，每一位協尋對象都是家人最深的牽掛，警察機關面對協尋失蹤與失聯人口案件，均秉持信心、熱心、同理心的態度，竭盡所能協尋，助其平安返家；特別感謝雲林救難協會及各網絡單位通力合作，提高協尋成果。

▲北港警分局立即致電雲林救難協會幫助找尋，最後終於在晚間9點30分許於嘉義市西區順利尋獲失蹤的七旬張姓老翁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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