　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林小三女童控男同學性騷...父母質疑遭河蟹　教育處著手調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲教育處長邱孝文表示，校方在28日已通報教育處，但基於尊重的身為受害者女童的隱私，校方需等家人主動提出，性平調查才能啟動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲教育處長邱孝文表示，校方在11月28日已通報教育處，但基於尊重的身為受害者女童的隱私及接受調查意願，校方需等監護人主動提出，性平調查才能啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣傳小三女學生遭同班同學性騷擾，家長投訴媒體後讓事件曝光，據了解，女童家長認為導師僅將兩人座位調離，未積極處理事件，更尤其導師丈夫為另一國小校長，有意河蟹此案，讓女兒面對被騷擾事件壓力大；今教育處長受訪表示，28日學校呈報因尊重受害者受調查意願，今案件曝光即可主動調查，將速進行。

據了解，該名三年級女童與同班男童座位相鄰，女學童返家後向家長陳述，指出隔座男同學摸她的大腿及露鳥，而導師得知後分別詢問兩名學童，並告誡不要玩過火，同時也通報校方。

縣府教育處長邱孝文表示，校方在28日通報教育處，但基於尊重的身為受害者的女童的隱私，校方需等監護人提出，性平調查才能啟動，並非置之不理。女童家長未提出調查申請的這段期間校方也積極與雙方家長溝通，並沒有想要掩蓋或偏頗任何一方。由於目前女童家長已向媒體投訴，並公開案情說法，遭指控的男方家長也盼能召開性平會調查，釐清事實真相，以免外界不必要揣測傷害到學生。

邱孝文說明，校方將於今天主動啟動性平調查，全案交由性平會專家來處理；至於女學童家長質疑導師將學生個資洩漏給校長丈夫私下找家長溝通，其目的單純是為想幫助解決問題。邱孝文強調，未來會請各校加強並落實性平教育，讓學生從小建立正確觀念，尤其是學會「尊重」，包括尊重別人身體自主權、人格特質等。


►纖腿、翹臀，穿上就瘦5公斤


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►警界再出人命！西螺53歲警員值班昏倒分局門口　送醫搶救身亡

►快訊／國1斗南段5大車追撞！回堵5km...油罐車遭夾擊拖板車斷頭

►「消失的處長」外傳遭撤換　張麗善斥謠言︰空穴來風

►快訊／雲林垃圾場輪流燒　崙背鄉露天垃圾場起火警消搶救

ET快訊
鍾鎮濤曾負債7億破產　娶台灣妻翻身年收千萬「豪宅曝光」
「死者本人」坐靈堂門口迎賓！賓客不知情罵：怎不戴口罩
高雄一家4口輕生　鄰居目睹「昨夜身影」：像是說再見
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最後身影曝！西螺分局53歲警備隊員猝死...「疑氣溫驟降不適」

1歲女童摔24m深河床亡！飯店欄杆間隙過大害命　賠200萬獲緩起訴

尖筷抵喉挾持想越獄！管理員頸被割傷12cm　2受刑人脫逃罪起訴

國1南下328km貨車載硫酸漏滿地「閥門沒關好」...警消急洗路面

高雄一家4口輕生！鄰悲曝昨夜目睹「最後身影」：像是跟我說再見

快訊／台中男「亂刀殺妻」！棄屍大坑山區…岳母報警尋人卻等到死訊

油罐車滿載汽油遭夾擊！國1北上247公里5大車連環撞2傷　車流回堵

雲林小三女童控男同學性騷...父母質疑遭河蟹　教育處著手調查

快訊／陸軍官校驚爆墜樓意外！20多歲男從3樓頂摔地　送醫搶救身亡

我有能力殺全車！38歲男搭火車亂嗆引爆公憤　逃過一劫仍慘崩

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

最後身影曝！西螺分局53歲警備隊員猝死...「疑氣溫驟降不適」

1歲女童摔24m深河床亡！飯店欄杆間隙過大害命　賠200萬獲緩起訴

尖筷抵喉挾持想越獄！管理員頸被割傷12cm　2受刑人脫逃罪起訴

國1南下328km貨車載硫酸漏滿地「閥門沒關好」...警消急洗路面

高雄一家4口輕生！鄰悲曝昨夜目睹「最後身影」：像是跟我說再見

快訊／台中男「亂刀殺妻」！棄屍大坑山區…岳母報警尋人卻等到死訊

油罐車滿載汽油遭夾擊！國1北上247公里5大車連環撞2傷　車流回堵

雲林小三女童控男同學性騷...父母質疑遭河蟹　教育處著手調查

快訊／陸軍官校驚爆墜樓意外！20多歲男從3樓頂摔地　送醫搶救身亡

我有能力殺全車！38歲男搭火車亂嗆引爆公憤　逃過一劫仍慘崩

桃園社宅PK北市　王浩宇：報告阿伯「有冷氣、大房18700元」

遺贈稅明年免稅額與扣除額維持　四口之家遺產1916萬元以下免稅

2021最美日出秘境！盤點7大曙光景點　茶園＋雲海環繞如畫中世界

最後身影曝！西螺分局53歲警備隊員猝死...「疑氣溫驟降不適」

布建900台空氣品質微型感測器　台南打造更完善空品感測物聯網

首爾疫情告急！代理市長緊急宣布「時間停止」：電影院9時以後閉館

牆壁每天傳出「屎臭味」！租屋族崩潰忍6個月　網狂勸：搬家吧

自由滑雪明星被迫參加日本極限綜藝節目　 人體俄羅斯方塊、滑雪跳火圈

Google熱氣球網路計畫導入AI　可在空中停留更長的時間

震撼彈！華納明年院線片「跟HBO Max同步上映」　AMC、喜滿客重挫

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

男獨攀秀姑巒山失聯！「崩塌溪谷中」尋獲遺體

西螺53歲警備隊員值班昏倒　送醫搶救不治

妻中風30年　夫悶殺哭喊：她解脫了

即／陸軍官校1男墜樓　送醫不治

即／基隆62快速道路「貨櫃車翻覆」搶救中

竹科男偷腥10女挨告　搬「妻也外遇」鐵證仍判賠

高雄一家4口輕生！鄰悲曝目睹「最後身影」

即／台中男「亂刀殺妻」！棄屍大坑山區

十五分幫超殺凌虐！他欠10萬賭債慘死

50萬「新版綠水鬼」超熱門　錶販收到高仿品

加600「四手聯彈」　萬華養生館老司機多

更多熱門

相關新聞

西螺53歲警備隊員值班昏倒　送醫搶救不治

西螺53歲警備隊員值班昏倒　送醫搶救不治

雲林縣警察局西螺警分局一名警備隊員今（4）日清晨遭分局內員警發現倒臥在警分局門口中庭，緊急通報119送醫後搶救不治，警方通知該警員家屬到場，由西螺警分局長張明盛、副分局長黃仁男至雲基醫院及其家中協助處理。

即／國1斗南段5大車追撞！　回堵5km

即／國1斗南段5大車追撞！　回堵5km

快訊／雲林垃圾場輪流燒　崙背垃圾場起火

快訊／雲林垃圾場輪流燒　崙背垃圾場起火

孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命

孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命

樹立標竿學習典範　雲林縣頒發「雲林公共治理典範獎」

樹立標竿學習典範　雲林縣頒發「雲林公共治理典範獎」

關鍵字：

性騷擾小學雲林性平會性別平等教育法

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

男子抱怨女友性慾太強　次數曝光被噓爆

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面