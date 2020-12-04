雲林小三女童控男同學性騷...父母質疑遭河蟹　教育處著手調查

▲教育處長邱孝文表示，校方在11月28日已通報教育處，但基於尊重的身為受害者女童的隱私及接受調查意願，校方需等監護人主動提出，性平調查才能啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣傳小三女學生遭同班同學性騷擾，家長投訴媒體後讓事件曝光，據了解，女童家長認為導師僅將兩人座位調離，未積極處理事件，更尤其導師丈夫為另一國小校長，有意河蟹此案，讓女兒面對被騷擾事件壓力大；今教育處長受訪表示，28日學校呈報因尊重受害者受調查意願，今案件曝光即可主動調查，將速進行。

據了解，該名三年級女童與同班男童座位相鄰，女學童返家後向家長陳述，指出隔座男同學摸她的大腿及露鳥，而導師得知後分別詢問兩名學童，並告誡不要玩過火，同時也通報校方。

縣府教育處長邱孝文表示，校方在28日通報教育處，但基於尊重的身為受害者的女童的隱私，校方需等監護人提出，性平調查才能啟動，並非置之不理。女童家長未提出調查申請的這段期間校方也積極與雙方家長溝通，並沒有想要掩蓋或偏頗任何一方。由於目前女童家長已向媒體投訴，並公開案情說法，遭指控的男方家長也盼能召開性平會調查，釐清事實真相，以免外界不必要揣測傷害到學生。

邱孝文說明，校方將於今天主動啟動性平調查，全案交由性平會專家來處理；至於女學童家長質疑導師將學生個資洩漏給校長丈夫私下找家長溝通，其目的單純是為想幫助解決問題。邱孝文強調，未來會請各校加強並落實性平教育，讓學生從小建立正確觀念，尤其是學會「尊重」，包括尊重別人身體自主權、人格特質等。



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