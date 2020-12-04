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警界再出人命！西螺53歲警員值班昏倒分局門口　送醫搶救身亡

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▲雲林縣警察局西螺警分局一名警備隊員今（4）日清晨遭發現倒臥在警分局門口，緊急通報119送醫後搶救不治。（圖／翻攝自Facebook／西螺分局）

▲雲林縣警察局西螺警分局一名警備隊員今（4）日清晨遭發現倒臥在警分局門口，緊急通報119送醫後搶救不治。（圖／翻攝自Facebook／西螺分局）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局西螺警分局一名警備隊員今（4）日清晨遭分局內員警發現倒臥在警分局門口中庭，緊急通報119送醫後搶救不治，警方通知該警員家屬到場，由西螺警分局長張明盛、副分局長黃仁男至雲基醫院及其家中協助處理。

西螺警分局今日發生一名53歲王姓警備隊隊員執行0時至8時值班勤務，於4時20分遭分局內員警發現王男倒地於西螺警分局分局門口中庭，立即通知119，並於04時46分送至雲林基督教醫院急救，不幸於5時23分經醫院宣告急救無效。

王姓員警為警專第6期畢業，9月27日由埤派出所調動，現於西螺分局警備隊擔任警員，西螺警分局立即通知王員家屬，另分局長張明盛、副分局長黃仁男至雲基醫院現場處理，分局後續將協助家屬處理後續事宜及辦理相關撫卹事宜。

近期警戒猝死案例：

2020年11月：北市中山分局建國所王姓警員早晨被發現倒臥家中猝死，要到派出所上班卻未出現，才發現該名警員倒臥家中客廳，明顯已死亡。

2020年8月：新北市金山警分局乾華派出所吳姓所長，於所內執勤內部管理，在值班台後方與同事聊天之際，突然昏倒失去意識，經醫院搶救仍回天乏術，初步研判為急性心因性疾病。

2020年7月：高市警局保安大隊迅雷中隊，李姓小隊長連日值深夜勤務，因身體不適經醫院檢查發現胰臟發炎，才安排緊急住院治療卻在隔天清晨猝死，一度遭質疑因配合勤務延誤就醫。

2019年12月：台南市警局六分局曾姓警員，平日不抽菸、不喝酒，無心臟方面病史，當晚台南天候突然轉冷，懷疑是心肌梗塞。親友、同事聞訊都感到震驚，難以接受他猝死噩耗。

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