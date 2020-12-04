影／最後身影曝！西螺分局53歲警備隊員值班中猝死　疑氣溫驟降奪命

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺警分局一名王姓警備隊隊員今（4）日執行0時至8時值班勤務，於4時20分遭分局內員警發現王男倒地於西螺警分局門口中庭，立即通知119，並於04時46分送至雲林基督教醫院急救，不幸於5時23分經醫院宣告急救無效，分局全力協助家屬處理後續事宜及辦理相關撫卹事宜。

▲西螺警分局警備隊王姓員警，今晨執勤時昏倒送醫不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局長黃明盛說明，警備隊王姓警員今日凌晨單獨值班勤務，在分局門口外中庭倒下，經同仁及洽公民眾發現通報119送醫，不幸在5點23分搶救無效，令人遺憾、很難過。王員平時表現優異，總是笑臉迎人，分局同仁得知消息錯愕不捨難過，會全力協助後續治喪及撫恤事宜。

▲西螺警分局長黃明盛說明，王員平時表現優異，總是笑臉迎人，分局同仁得知消息錯愕不捨難過，會全力協助後續治喪及撫恤事宜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局長黃明盛難過表示，王姓員警為警專第6期畢業，今年53歲育有2子均很優秀，家屬透露王員親屬中有人有高血壓病史，而王員並沒有服高血壓藥的狀況。王警今年9月27日由埤源派出所調動，現於西螺分局警備隊擔任警員，突如其來的憾事，不排除因早晚氣溫驟降而造成其身體不適，但真正死因需由檢察官進一步相驗。

▲王姓員警今年53歲育有2子均很優秀，突如其來的憾事，不排除因早晚氣溫驟降而造成其身體不適，真正死因需由檢察官進一步相驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局與西螺派出所原址於西螺鎮公正路，因建物老舊目前執行原地重建，故西螺派出所暫時遷移至道之驛雲林形象物產館駐點，而西螺警分局遷往廣興教育農園暫借建築物處所辦公，原西螺分局值班台是與西螺派出所同，均由派出所員警輪值，在9月底，分局與派出所分設之後，分局值班台才開始轉由警備隊編員輪值。

▲西螺警分局表示將全力協助王員家屬後續治喪及撫卹等事宜，願其一路好走。圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局事發後除立即通知王員家屬，另由分局長張明盛、副分局長黃仁男迅速趕往醫院現場及王員家中協助家屬，分局後續亦將協助家屬處理後續治喪及辦理相關撫卹事宜。

▲雲林縣警察局西螺警分局一名警備隊員今（4）日清晨遭發現倒臥在警分局門口，緊急通報119送醫後搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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