勞動基金爆弊案　民眾黨團：主管官員帳戶應納洗錢高風險稽查名單

▲勞動基金運用局國內投資組組長游迺文涉嫌《貪汙治罪條例》違背職務。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文涉嫌收賄，並操控特定公司股價，遭檢調羈押禁見。民眾黨4日召開記者會，痛批勞動基金投資內控機制失衡失靈，基金監理會恐已淪為橡皮圖章，要求行政院未來應督導勞動基金詳細記錄投資決策軌跡，並將主管官員的帳戶納入洗錢防制法的高風險稽核名單。

民眾黨團總召賴香伶表示，過去10年勞動基金官員和投信經理人裡應外合，防範甚難，只靠「自律公約」六個要點，要管上兆金額的投資操作手，是個沒有強制力的要點，勞動部的內控力道實在太弱了。且政府自己的操盤手，法律竟然管不到他們，難道是容許他們有法外權利嗎？出事情就推諉塞責，沒事情就拿來做大內宣。勞動基金已經漲到4.4兆了，難道都不打算提升法律保障的層級嗎？

蔡壁如則指出，勞金局國內組權益證券科人員編制僅12名，但卻要掌管3668億元的風險性資產，占整體基金比重8.24%，相當於國內股票型基金規模的三分之一，或前三大投信公司股票型基金規模的總和。

蔡壁如表示，操盤人員編制與資產規模不成比例，不但風險過度集中，在人力編制不足的情況下，其操作策略，竟包含「靈活自營投資策略、積極區間操作、掌握波段收益」，以提高資本利得，將提高基金資產風險，並可能驅使操盤人在績效壓力下鋌而走險。政府應參考國際上國家基金的各種組織型態與風險控管機制，研擬長期組織改造方案的可行性。

監理會前委員、台北市總工會理事長林國成指出，為什麼會造成一個組長可以一手遮天欺騙全國人民？這都是勞工的棺材本，基金卻被少數人搞成這樣。勞動部訂立的《勞動基金監理會設置辦法》讓監理會職權喪失，最重要的投資過程是否有涉弊，監理會未能得知，根本淪為橡皮圖章。

民眾黨團認為，主管機關除了應該徹底追查，提升內控機制的嚴謹度和稽核強度外，針對各個風險管理要點、基金作業要點等規範應概要更加嚴謹，以及最重要的是決策軌跡的揭露，既然是監理會，就應該對所有決策過程有所掌控，以機密為理由打槍政風處，又僅以績效結果呼嚨監理會，這樣的監控，這樣的政府難保不會再有下一個游迺文。

▲勞動基金運用局國內投資組長游迺文。（圖／記者劉昌松攝）