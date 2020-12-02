朱立倫、柯文哲將同台　王世堅提「白爛合」：三兩下被柯夾去配





▲台北市議員王世堅2日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

外傳前新北市長朱立倫要拉攏第三勢力，將於4日一場失智長者記者會中，與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲同台。對此，「柯黑大魔王」台北市議員王世堅表示，那不叫「藍白合」，而是「白藍合」，而「白藍」就是「白爛」，國民黨雖是百年大黨，但三兩下還是會被柯文哲「夾去配」。

針對「藍白合作」等議題，王世堅2日在台北市議會受訪時提到，他要提醒國民黨若要合作，「切記那不叫『藍白合』，而是叫『白藍合』。」因為在柯文哲心目中，白色最大，而「白藍」用閩南話就是「白爛」，「自己要小心！」

王世堅說，國民黨雖是百年大黨，但三兩下就會被柯文哲「夾去配」，他們民進黨過去吃過柯文哲很大的虧，「也好啦！真的假不了，假的真不了，柯文哲三兩下雕蟲小技，畢竟還是被民進黨識破，尤其是我，我是最先發現柯文哲是很大的問題。」不過國民黨也只能自己看著辦，「我們只能隔岸觀火。」

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