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民眾黨爆：行政院花1.03億大內宣、年花680萬養9位小編

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▲▼民眾黨團「政院中央圖房大解密」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團「政院中央圖房大解密」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前爆出做梗圖供網軍、側翼等攻擊在野黨，引發批評與網路熱議。民眾黨1日再爆，行政院的「重大溝通宣導與勞務人力採購」標案4年編列1.03億，而且都由特定廠商輪流承包；光是今年度就透過「勞務承攬」方式聘雇小編9人，花掉超過680萬納稅錢，質疑是有政府「真的會做圖、養小編」。

民眾黨立委高虹安指出，行政院「中央圖房」4年燒1.03億，養9個小編做梗圖，為什麼不用依照預算法62之1條押上「廣告」字樣？

對於行政院稱辦理的文宣是按照62條之1的執行原則，但免予適用法規標示廣告，高虹安質疑，第62之1條規範，「公開、透明，無涉置入性行銷，且不影響行政中立、新聞自由及人民權益者，始得免予適用本法規定」，但前陣子的梗圖就是在做政黨鬥爭攻擊在野黨，「這樣的行政院回函，本黨完全無法接受」。

另外，高虹安還指出，黨團調出自109年1月到11月做的圖文，很多圖文的出處都是在蘇貞昌院長的臉書，「蘇貞昌院長用公帑做很多個人臉書的圖文，是否也有位個人造勢的嫌疑？」

黨團總召賴香伶質疑，丁怡銘在做「中央圖房」的時候，心裡想的是為國家做政令宣導、提供正確資訊？還是要攻擊監督在野黨？

此外，整個大內宣金額，雖然總預算逐年是下降，但都是提供給特定媒體、平台，這些招標都是限制性招標？為什麼歷年平台都差不多？連派遣公司都差不多，為什麼？有什麼強力的專業性可以連年得到勞務委外的人力承攬？

▲▼行政院新聞傳播處重大溝通宣傳與勞務人力採購得標廠商與金標。（圖／民眾黨提供）

▲行政院新聞傳播處重大溝通宣傳與勞務人力採購得標廠商與金標。（圖／民眾黨提供）

根據民眾黨調閱的「行政院新聞傳播處重大溝通宣導與勞務人力採購得標廠商與金額」相關資料，自106年起分別編列2972萬5062元、2577萬9838元、2449萬6654元、2292萬3071元。

其中，負責電視、平面媒體的，由民視文化事業股份有限公司分別以1168萬、975萬拿下106、107年度的標案；107年起三立電視股份有限公司加入後，逐年以960萬、1200萬、1170萬一路承包到109年。

負責廣播電台系統的，則是大千廣播電台股份有限公司、晴天廣告有限公司輪流，大千在106、108年分別以598萬、550萬拿下標案；晴天則是在107、109年以595萬、437萬拿下標案。負責勞務採購的優利資源整合有限公司，則在106、108、109年，分別以36萬5062元、744萬5875元、264萬1567元拿下標案。

▲▼行政院新聞傳播處編制。（圖／民眾黨提供）

▲行政院新聞傳播處編制。（圖／民眾黨提供）

另外，賴香伶也提到，行政院相關的人事編制，正式編制人力大概都是10幾位，加起來約20幾位，但勞務採購高達9位，這是蘇貞昌打臉前院長賴清德，當年108年要求0派遣，所以以前新聞發布室只有一個臨時人員，0派遣怎麼翻轉？

對於民眾黨提出「中央圖房」的質疑與批評，行政院回應，因應時代變化，各級政府都基於增加政府政策宣傳能力與效果，聘用相關專業人員。

行政院強調，同仁們在做政策宣傳時想梗、製作淺顯易懂的圖卡、拍攝影片來說明各種政府政策，都是正面的好事，也可以節省委外製作影像廣告的經費，政院所製作的相關圖卡，都已經整理完成並送交立院參考，未來也會請同仁在做政策說明圖卡時皆標示出處。

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