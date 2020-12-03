民眾黨批行政院打房9措施：光說不做的居住正義是打嘴炮

▲為解決高房價問題，政院提出9項措施，但遭民眾黨質疑打假球。（圖／記者黃可昀攝）

記者陳家祥／台北報導

房價高漲問題難解，為宣示政府打房決心，行政院會3日通過國發會提報的「健全房地產市場方案」，提出短中長期9大因應策略。但民眾黨質疑，行政院提出的9大措施「迴避了民眾期盼的囤房稅」，希望執政黨在高舉居住正義大旗獲得廣泛支持的同時，能真正回應人民的需求，而非不斷搪塞及玩文字遊戲。

民眾黨表示，實現居住正義是每一個深受高房價所苦的台灣人共同的追求，也是台灣民眾黨一直以來的訴求。現在台灣房價、租金屢創新高，只說不做的居住正義就是打嘴炮，就是騙票。花敬群次長所謂的打房影響經濟，是影響全國的經濟，還是少數人的經濟？

「我們想問，2014夜宿帝寶號召民眾的花敬群教授在哪裡那一個主張要提高持有成本的花敬群教授又在哪裡？」民眾黨質疑，是不是現在當了次長之後，時空環境錯亂了就有所雙標，這幾年房地產實價登錄2.0的跳票，花敬群次長也改口房市是火車頭，所作所為都在維護建商的利益。

民眾黨指出，蔡英文總統在2016年高喊「房地產不是用來炒的，房子是用來住的」，在住宅三箭裡頭提到杜絕房市炒作。財政部長蘇建榮也說，囤房稅修法在二年內提出，並推卸給地方政府。然而現況就是台灣人租不起房、買不起房、不敢生小孩，其實也造成青年世代的相對剝奪感。

民眾黨也點出行政院推出的9項打房措施，「迴避了民眾期盼的囤房稅」，而且在國發會的連署平台已經兩次達成連署徵收囤房稅，政府這樣的迴避就是斷然地拒絕民眾對政策的連署，政府已嚴重失靈。

民眾黨指出，台北市自從2015柯市長上任以來，實施差別稅率打擊囤房，囤房的比重減少26%，台北市2018年的空屋率跟2014年相比已經緩降了0.03%，2019年第4季住宅價格跟2016年第4季相比也緩降了0.68%。台北市實施囤房稅在抑制空屋率、房價都有成效。

民眾黨表示，在選前就把居住正義列在政見公報，也在會期中推出實價登錄2.0的相關修法，這些法案目前也都躺在立法院內，等待能夠進行審查。我們相信如果行政院能夠推出實價登錄2.0的修法版本，這樣修法的速度一定能更快，「希望執政黨在高舉居住正義大旗獲得廣泛支持的同時，能真正回應人民的需求，而非不斷搪塞及玩文字遊戲，讓曾經的支持者從失望到絕望」。