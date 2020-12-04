柯建銘動怒拍桌？　陳菊：我跟老柯關係一向非常良好

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

因應國家人權委員會成立，監察院日前提出《監察院國家人權委員會職權行使法》草案，卻遭民進黨立委質疑監察院擴權，傳出監察院長陳菊私下與民進黨團溝通時，一度讓民進黨團總召柯建銘動怒拍桌。對此，陳菊4日表示，「我跟老柯關係一向非常良好」，監察院完全尊重立法院，針對民進黨團提出的意見，監察院內部會再討論。

有媒體報導，監察院所提《監察院國家人權委員會職權行使法》在立法院卡關，不只在野黨不贊成，連民進黨立委也質疑監察院擴權，陳菊11月底私下與民進黨團溝通，傳出柯建銘甚至一度動怒拍桌，陳菊隨後指示遵照立法院，全案朝撤案重新提出方向修正。

國家人權委員會4日上午於監察院舉行「國際人權日主題特展暨《行過黑暗之路》首映」，陳菊會前受訪時表示，社會及民間團體希望國家人權委員會能夠獨立行使職權，即使沒有《監察院國家人權委員會職權行使法》，國家人權委員會的委員、所有監委也是獨立行使職權。

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



陳菊指出，由於新任監察委員甫於8月1日上任，過去在5、6月時沒有機會與民進黨團溝通，經過她的了解，是民進黨團對《監察院國家人權委員會職權行使法》有不同的意見，主要是因為平時的溝通、互相理解不夠，但對人權關懷的目標是一致的。

陳菊說明，經過監察院與民進黨團成員溝通，黨團成員也就比較理解，監察院完全尊重立法院，有關民進黨團提出的一些意見，監察院內部會再討論，但並沒有媒體所報導的拍桌，「我跟老柯關係一向非常良好」，自己與黨團所有成員，過去到現在也都能夠理性對談，絕對沒有問題。

陳菊也說，每個人的解釋、觀點不一定完全一致，黨團有疑慮都可以說明，監察院在面對面溝通時，也已經有向民進黨團說明，也了解黨團在立法過程的思考、立法院程序的考量，民進黨團也都理解尊重。

此外，監察委員陳景峻日前針對蒜頭價格飆漲、農委會網軍案等社會注目案件申請調查，傳出陳菊事後在院內開會時，多次公開提醒「不要看報紙提出調查」，遭監察院內部認為是針對陳景峻。

對此，陳菊表示，每一位監委都是獨立行使職權，監委看報紙了解各種違反人民權益的事件，都可以獨立了解事實和狀況，不會有什麼問題，她尊重每個監委、憲法所賦予的權利。

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