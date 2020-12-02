蔣萬安質詢台下綠委鼓譟訕笑　林為洲：我們是國會欸！丟臉

▲國民黨立委蔣萬安質詢行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安1日於立法院質詢萊豬議題，並提到南下到屏東關心豬農，結果反被行政院長蘇貞昌問「哪一家？」蔣萬安當下為保護豬農表示「我不能說」，引發台下民進黨立委訕笑。對此，國民黨團總召林為洲痛批，民進黨立委當起監督對象的啦啦隊，自以為蔣萬安被問倒，還一副見獵心喜的樣子，直呼丟國會的臉。

蔣萬安昨質詢時提到有屏東豬農反映，擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說，他們怕被查水表」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」

對於昨天蔣萬安質詢時，民進黨立委訕笑、鼓譟的行為，林為洲批評，在野黨在質詢行政院長，民進黨立委竟然在下面當啦啦隊，還鼓譟、一副見獵心喜的樣子，「我們是國會欸！丟臉！」

林為洲表示，從牛肉麵店、養豬場、豬肉加工廠，現在大家都怕被查水表，蘇貞昌要把全台灣跟牛豬有關的都說成使用萊劑，合理化明年一月進口萊豬的政策，要打死產業鏈裡所有的廠商嗎？

林為洲開玩笑說，民進黨立委針對蔣萬安都有特別待遇，「令人有點嫉妒」，明顯是要拚命打蔣萬安，因為他可能是未來台北市長候選人，呼籲民進黨立委就事論事。

立委洪孟楷也砲轟，民進黨立委從上周自願當行政部門護衛隊，到昨天變成蘇貞昌的啦啦隊，在台下叫囂、吆喝，事實證明，蔣萬安確實有到屏東參訪豬農，影片會說話，信功肉品也拿出證據打臉蘇貞昌，他呼籲，民進黨團是否要向屏東豬農道歉，自甘淪為行政院啦啦隊是你們的事情，但身為民代應該要和全國人民負責。

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