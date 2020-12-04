　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團告發蘇貞昌放棄國是論壇　民進黨立委戴聖誕口罩開心自拍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 民進黨立委戴上聖誕口罩自拍合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，民進黨立委戴上聖誕口罩自拍合影。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌上月27日赴立法院進行施政報告，民進黨團提出變更議程取消國是論壇，引發國民黨立委立法院長游錫堃主持議事不中立。立法院4日召開院會，由於國民黨團率團前往中正一分局告發蘇貞昌，並無任何立委登記國是論壇發言，多名民進黨立委則在議場內戴上著聖誕節口罩開心合影，與一週前上演的「豬內臟大戰」有如天壤之別。

蘇貞昌於11月27日第13度赴立法院進行施政報告，民進黨提出變更議程取消國是論壇，立法院長游錫堃於上午10時進入議場宣布開會，並且通過民進黨團提議，當日會議不進行報告事項、僅處理討論事項，並直接邀請蘇貞昌上台進行施政報告，國民黨立委隨後以丟擲豬內臟的方式表達抗議。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委日前潑灑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

蘇貞昌4日再度率領相關部會赴立法院進行施政報告及備詢，由於國民黨團總召林為洲率領黨籍立委與國民黨青年團，前往中正一分局告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》，本日會議並無任何立委登記國是論壇發言，民進黨立委莊競程、林楚茵、邱議瑩、羅美玲、林宜瑾、范雲、賴品妤、洪申翰、何欣純、陳秀寳、張廖萬堅、王美惠等人則戴上印有聖誕節花紋的口罩，在議場內開心合影。

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，上週五國民黨討半天的國是論壇，今天可以開講，竟然沒人去登記，「自己證明自己是來亂的」。

行政院長蘇貞昌日前於立法院備詢時，聲稱政府開放萊豬政策得到肉品加工業者支持，卻隨即遭屏東信功肉品駁斥，國民黨團總召林為洲4日上午率領黨籍立委，前往中正一分局告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》。內政部長徐國勇受訪時表示，全案將依法辦理。

▲▼國民黨團總召林為洲、國民黨青年團團長陳柏翰前往中正一分局，告發行政院長蘇貞昌違反《社維法》 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團總召林為洲前往中正一分局，告發行政院長蘇貞昌違反《社維法》 。（圖／記者李毓康攝）

林為洲表示，中正一是立法院轄區的分局，今天來報案，告發蘇貞昌在立法院備詢說謊，散佈假訊息，誤導民眾說信功支持萊豬進口，沒想到當天晚間，就遭到信功發出聲明打臉，因為蘇貞昌訪視屏東時，全程無討論或提及萊豬議題，因此根本沒有蘇貞昌所稱信功支持萊豬之事。

林為洲指出，行政院事後還要硬拗，說是支持豬肉出口，這種混淆視聽的說法，已影響大眾權益，觸犯兩條法律，分別是《社會秩序維護法》和《食品安全衛生管理法》，國民黨請警政單位秉公處理。

林為洲也說，信功董事長楊博仁身兼國民黨中常委，當時人不在台灣，也沒有與蘇貞昌接觸或談及任何萊豬立場及議題，如今蘇貞昌信口開河散佈假訊息，與行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵事件一模一樣。

其他人也看了這些...

國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫
蔣萬安不在意被綠營攻擊　反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽
扯信功挺美豬遭打臉　蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

信功「拒用萊豬」打臉　政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農
獨／萊豬衝擊709億養豬業　風險評估報告不到350字
獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光　「讓進口國競爭冷凍市場」

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／陸軍官校驚爆墜樓！　20歲男身亡
南寮漁港爆坑殺？3道菜噴2340元　當地人嘖：從不去吃
絕命影像！騎士西濱搶快左轉　拖板車猛撞「人車瞬間粉碎」
首例求償成功！　八仙樂園要賠女傷者602萬元
被爆搶歐弟女友Makiyo、忘恩負義　羅志祥首度回應
UberEats叫4杯飲料「杯架一起拿」　警察竟找上門
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨團告發蘇貞昌放棄國是論壇　民進黨立委戴聖誕口罩開心自拍

貓纜、兒童樂園虧1.5億　議員曝北捷員工照發4.4個月年終

王世堅轟柯文哲有「愛鬼扯的嘴」：請為失言正式道歉

明倫社宅月租4萬沒冷氣　都發局：可幫忙找廠商租冷氣機

國民黨不會當在野黨？柯文哲同台朱立倫：他來領導不會這麼差

柯朱舊識相逢撇政治為公益同台　未來合作「自然就好」

柯建銘動怒拍桌？　陳菊：我跟老柯關係一向非常良好

明倫社宅月租4萬惹議　柯文哲：應辦居住正義說明會讓外界了解

中市警察志工大隊長新舊任交接　盧秀燕：治安持續提升功不可沒

進口商自救宣示不進萊豬　柯文哲：我感覺沒有政府在做事

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

蔡瑞雪認分手以綸！　結束初戀「那時候滿受傷的」

國民黨團告發蘇貞昌放棄國是論壇　民進黨立委戴聖誕口罩開心自拍

貓纜、兒童樂園虧1.5億　議員曝北捷員工照發4.4個月年終

王世堅轟柯文哲有「愛鬼扯的嘴」：請為失言正式道歉

明倫社宅月租4萬沒冷氣　都發局：可幫忙找廠商租冷氣機

國民黨不會當在野黨？柯文哲同台朱立倫：他來領導不會這麼差

柯朱舊識相逢撇政治為公益同台　未來合作「自然就好」

柯建銘動怒拍桌？　陳菊：我跟老柯關係一向非常良好

明倫社宅月租4萬惹議　柯文哲：應辦居住正義說明會讓外界了解

中市警察志工大隊長新舊任交接　盧秀燕：治安持續提升功不可沒

進口商自救宣示不進萊豬　柯文哲：我感覺沒有政府在做事

2.4萬壯圍鄉民可領千元抗疫津貼！新生兒也有...明年2/26前都OK

台股再創收盤新高！晶圓雙雄發威　指數漲155點收14132點　週線連五紅

全球農地耗損嚴重　中研院：「生物炭」可提升土壤品質、封存二氧化碳

鬼滅完結「15人全版廣告」分散5大報…攻略曝光！　網哭：買不到啦

疫苗到英國了！長者+醫護優先接種　衛生官員：可預防99%死亡率

149cm女優完美還原《公主連結》真人可可羅　超真實嫌棄臉引發網友熱議

好多人都不知！秋冬正確護髮「5重點」，原來天天洗頭超NG

救市方案不明朗美元持續弱勢　避險需求帶動金價相對強勢

每月12元換來電鈴聲　LINE、中華電信首次結盟

歐告包成「白色毛毛蟲」無辜舔舌　媽笑：牠剛經歷了雨中便便

政治熱門新聞

蔡啟芳換肺4個月再住院　只剩38kg

全台超商注意！蔡英文發起「請支援澄清」：不會埋伏在店外開罰

「換閣」聲浪四起　蘇貞昌吐出3字

藍議員「踢館」惹怒市佔90％豬肉進口商

趙少康母親肺腺癌逝　陳文茜淚憶：有些溫柔不會消亡

豬內臟風波後　蘇貞昌聲量奪冠、陳柏惟居次

花蓮副縣長賣地謀利　遭監院13：0彈劾

高金素梅怒批　政府帶頭歧視稱武漢肺炎

綠議員「美豬給窮人多個選擇」！教授神回

蔡英文獲國際領袖先鋒獎：永不停止追求兩岸和平

「有政府、會說謊」　國民黨吿蘇貞昌違反《社維法》

陳菊：我跟老柯關係一向非常良好

國民黨團告發蘇貞昌　徐國勇：依法辦理

80家進口商連署不進萊豬　蘇貞昌：樂見

更多熱門

相關新聞

【情有獨鍾】民進黨愛注意

【情有獨鍾】民進黨愛注意

本來政黨深謀遠慮籌劃兩年後的百里侯之戰無可厚非，但出發點必須基於為黨舉才，同時對的人要放在正確的地方。以上這些都是人才無庸置疑，可是卻擺錯位置，只會給選民執政傲慢的感受，不只選不贏，還會導致民進黨2022大選慘敗。

蘇貞昌幫蔡英文「擋子彈」

蘇貞昌幫蔡英文「擋子彈」

陳菊：我跟老柯關係一向非常良好

陳菊：我跟老柯關係一向非常良好

業者宣示不進口萊豬自救　柯P酸：無政府沒做事

業者宣示不進口萊豬自救　柯P酸：無政府沒做事

國民黨告蘇貞昌　江啟臣：調查是否造謠

國民黨告蘇貞昌　江啟臣：調查是否造謠

關鍵字：

蘇貞昌施政報告國民黨團民進黨團國是論壇立法院鄭運鵬林為洲

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

男連得2子贈妻1300萬　驚見鑑定報告崩潰

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

男子抱怨女友性慾太強　次數曝光被噓爆

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面