國民黨團告發蘇貞昌放棄國是論壇　民進黨立委戴聖誕口罩開心自拍

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，民進黨立委戴上聖誕口罩自拍合影。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌上月27日赴立法院進行施政報告，民進黨團提出變更議程取消國是論壇，引發國民黨立委立法院長游錫堃主持議事不中立。立法院4日召開院會，由於國民黨團率團前往中正一分局告發蘇貞昌，並無任何立委登記國是論壇發言，多名民進黨立委則在議場內戴上著聖誕節口罩開心合影，與一週前上演的「豬內臟大戰」有如天壤之別。

蘇貞昌於11月27日第13度赴立法院進行施政報告，民進黨提出變更議程取消國是論壇，立法院長游錫堃於上午10時進入議場宣布開會，並且通過民進黨團提議，當日會議不進行報告事項、僅處理討論事項，並直接邀請蘇貞昌上台進行施政報告，國民黨立委隨後以丟擲豬內臟的方式表達抗議。

▲國民黨立委日前潑灑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）



蘇貞昌4日再度率領相關部會赴立法院進行施政報告及備詢，由於國民黨團總召林為洲率領黨籍立委與國民黨青年團，前往中正一分局告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》，本日會議並無任何立委登記國是論壇發言，民進黨立委莊競程、林楚茵、邱議瑩、羅美玲、林宜瑾、范雲、賴品妤、洪申翰、何欣純、陳秀寳、張廖萬堅、王美惠等人則戴上印有聖誕節花紋的口罩，在議場內開心合影。

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，上週五國民黨討半天的國是論壇，今天可以開講，竟然沒人去登記，「自己證明自己是來亂的」。

行政院長蘇貞昌日前於立法院備詢時，聲稱政府開放萊豬政策得到肉品加工業者支持，卻隨即遭屏東信功肉品駁斥，國民黨團總召林為洲4日上午率領黨籍立委，前往中正一分局告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》。內政部長徐國勇受訪時表示，全案將依法辦理。

▲國民黨團總召林為洲前往中正一分局，告發行政院長蘇貞昌違反《社維法》 。（圖／記者李毓康攝）



林為洲表示，中正一是立法院轄區的分局，今天來報案，告發蘇貞昌在立法院備詢說謊，散佈假訊息，誤導民眾說信功支持萊豬進口，沒想到當天晚間，就遭到信功發出聲明打臉，因為蘇貞昌訪視屏東時，全程無討論或提及萊豬議題，因此根本沒有蘇貞昌所稱信功支持萊豬之事。

林為洲指出，行政院事後還要硬拗，說是支持豬肉出口，這種混淆視聽的說法，已影響大眾權益，觸犯兩條法律，分別是《社會秩序維護法》和《食品安全衛生管理法》，國民黨請警政單位秉公處理。

林為洲也說，信功董事長楊博仁身兼國民黨中常委，當時人不在台灣，也沒有與蘇貞昌接觸或談及任何萊豬立場及議題，如今蘇貞昌信口開河散佈假訊息，與行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵事件一模一樣。

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