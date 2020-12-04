公廣集團爭取52台？　李永得：大家好像把華視評為比較窮的頻道

▲文化部長李永得。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

中天新聞台換照案遭國家傳播通訊委員會（NCC）否決，公廣集團有意爭取52頻道，其中，華視總經理莊豐嘉日前更表示，「有信心進入52台，我們當仁不讓」。文化部長李永得4日受訪時表示，他對此表示尊重，這件事就是各方去爭取，「可是大家好像把華視評為比較窮的頻道」。

中天新聞台執照12月11日到期，新聞頻道籌備小組1日召開記者會，宣示公廣集團爭取52台決心，莊豐嘉表示，電視台有公共責任，系統業者也有，盼給觀眾更多優質選擇。

行政院長蘇貞昌4日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。有關華視入主52頻道一事，李永得會前受訪時表示「我不知道」，這件事就是各方去爭取。

至於華視是否具備資格，李永得則說，他不便評論，這完全是系統台與頻道之間去協商，因為其中牽涉到許多考量。

此外，外界也質疑華視挾著較多資源，這對其他競爭者較不公平，李永得僅笑說，「可是大家好像把華視評為比較窮的頻道，是不是這樣子」。

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