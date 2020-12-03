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童書「等爸爸回家」遭指大外宣惹議　文化部：即刻起不得發行

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▲▼民進黨團召開「中國紅讀 計畫入侵台灣？」記者會 立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃召開「中國紅讀，計畫入侵台灣？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃日前指出，童書「等爸爸回家」美化中國防疫，根本是為中國宣傳，完全不知道對孩童有任何意義。對此，文化部2日表示，此書未依規定申請許可就發行，已發函該公司即刻起不得發行此書，也呼籲出版業者在兩岸出版交流時應慎選內容。

陳亭妃與民進黨台北市議員陳怡君上月30日於立法院召開「中國紅讀計畫入侵台灣？」記者會，並邀請文化部、教育部、陸委會說明如何防堵類似狀況發生。

▲▼民進黨團召開「中國紅讀 計畫入侵台灣？」記者會 立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

陳怡君表示，最近收到很多家長陳情，指這本童書根本就是為中國宣傳，武漢肺炎源自於武漢，此書卻竄改歷史、卸責，有很多不符事實及真相的內容，讓家長擔心孩子受中國大外宣影響。

陳亭妃指出，《等爸爸回家》一書中，不僅有「中國加油，武漢加油」的文字，甚至配有中國解放軍運輸機的插圖，整本書除了美化中國防疫以外，完全不知道這本書對孩童有任何意義。

陳亭妃說明，此書出版頁中，出版者為華品文創出版股份有限公司，並在最下方註明「本書繁體中文版由長江少年兒童出版社、中國圖書進出口總公司授權出版」。

陳亭妃強調，台灣是民主國家，有言論自由和出版自由，無法進行內容審查，但對於中國出版品進入台灣還是有相關規範，希望出版業者自重，最後一步才是動用罰則。

文化部人文及出版司長陳瑩芳表示，《等爸爸回家》一書經查業者未向文化部申請，文化部已通知業者說明，說明後再決定如何處理。陸委會文教處長魯仲尼則說，將配合文化部對出版社進行了解。

▲▼童書「等爸爸回家」遭指為中共進行大外宣。（圖／陳亭妃辦公室提供）

▲童書「等爸爸回家」遭指為中國大陸進行大外宣。（圖／陳亭妃辦公室提供）

對此，文化部2日晚間發布新聞稿表示，「等爸爸回家」未依規定申請許可，文化部已發函該公司即刻起不得發行。

文化部指出，近日中國出版的「等爸爸回家」一書，因業者並未向文化部申請許可，就在台灣發行，文化部因此發函該公司，依規定應自即刻起不得在台灣發行，業者也表示，已通知通路進行全面回收作業。

文化部表示，文化部向來尊重出版以及發行自由，但依據陸委會主管的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第37條，文化部訂有「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法（大陸許可辦法）」。

文化部呼籲，業者在兩岸出版交流時應慎選內容，並應依照相關規定辦理，未來文化部將協同出版公協會加強宣導，也將研議強化稽核機制。

《兩岸人民關係條例》第37條明定，大陸地區出版品、電影片、錄影節目及廣播電視節目，經主管機關許可，得進入台灣地區。《兩岸人民關係條例》第88條也規定，違反第37條規定者，處新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，出版品不問屬於任何人所有，沒入之。

▼童書「等爸爸回家」。（圖／陳亭妃辦公室提供）

▲▼童書「等爸爸回家」遭指為中共進行大外宣。（圖／陳亭妃辦公室提供）

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