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「千萬不要輕言犧牲」　江啟臣心痛老翁自焚：政府應該深刻檢討

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▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對中天電視大樓前廣場2日晚間有一名孫姓老翁自焚抗議中天關台，國民黨主席江啟臣3日上午在臉書表示，「愛護新聞自由，守護民主的兄弟姐妹，再如何悲憤，千萬不要輕言犧牲」。

江啟臣指出，「我看到烈火竄出的畫面，看到站在火光中70歲長者決然的身影，感到心痛萬分」，更沒想到隨後看到網上的相關嘲諷，社會對立的氛圍更讓人心冷。目前孫姓老翁仍在搶救中，因此他邀請大家一起為對方祈福，希望他能平安康復；同時也要拜託大家，監督政府是大家一起努力，再如何悲憤，千萬要愛惜自己，不要再自我犧牲，「別讓愛我們的朋友心痛心疼」。

江啟臣表示，民主不應倒退，新聞自由的詮釋不該被獨佔，但我們更需珍視彼此的生命，因為只有繼續一起奮鬥拚搏，才能勇敢捍衛民主與自由。

話鋒一轉，江啟臣接著強調，「孫伯伯的沈痛表達，政府應該深刻檢討」。他批評，蔡政府就任以來慣性用人數優勢，強行通過各種荒腔走板的政策，其過程缺乏社會溝通，沒有轉圜餘地，讓被壓迫的民眾已經喘不過氣，社會對立與日俱增，也正因如此，抗爭手段才會逐步升高。

江啟臣呼籲，執政者應收起傲慢，對不同民意給予應有的尊重，尋找社會最大共識，停止撕裂社會再造悲劇；也期望傷者平安，悲劇不再發生，正義能夠重現。

▼江啟臣3日回應一名老翁在中天電視台廣場前自焚一事。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▼江啟臣3日回應一名老翁在中天電視台廣場前自焚一事。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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