緋聞惹禍！民進黨彰化黨爆分裂　邱建富親上火線說明

▲彰化縣民進黨部主委邱建富感謝司法還他清白。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化民進黨部執委劉玲惠因爆料主委邱建富「小三小四、電愛D奶美魔女」誹聞遭到受處分停職2年，昨天召開記者會痛訴「秋後算帳迫害吹哨者」，評召隨後也發表嚴正聲明駁斥，但此舉被黨內部分人士認為根本就是「提油救火」，今(3)日邱親上火線說明，呼籲黨內需團結一致在彰化重返執政。

邱建富表示，自己為了黨內和諧與團結，長期忍受爆料者的無理取鬧，除感謝檢察官查清事實的同時，更是不希望這些被刻意捏造的謠言繼續傳播，同時面對即將到來的2022縣市長選舉，呼籲此時黨內不應分裂，需團結一致讓民進黨在彰化重返執政。

▲彰化縣民進黨部主委邱建富召開記者會還原緋聞經過。（圖／記者唐詠絮翻攝）

邱建富指出，若干有心人士在今年初於鹿港舉辦的總統感恩餐會以「邱建富大請客，魏明谷來付錢」的不實標題抹黑，他為了維護黨部和自己的名譽提告，最後也因為對方當庭認錯，在不願意浪費司法資源決定撒告，但沒想到隨即又再度被刻意抹黃，中傷他與一名胡女曖昧亂搞，甚至刻意編造邱建富還有三妻四妾被告猥褻罪。

邱建富重申，今年6月間胡姓女子向他威脅，「如要守住政治生涯必須要匯給她50萬元！」並清楚表明「有人派她來」讓邱建富身敗名裂無法參選縣長，勒索不成後胡女遂於8月間投訴某媒體周刊爆料，雖然司法最後全部還他清白，但身心早已受盡折磨，並公開不起訴處分書，以示清白。

另外邱建富表示，所有針對他的抹黑、抹黃甚至抹紅，都是在自己想競選主委連任時所遭受的不實指控，但為了黨內的團結和大局，也為了顧及個人的聲譽，他認為只有適時站出來清楚公開說明才能消弭惡意謠言，同時也希望黨內的同志們不要被謠言所分裂，繼續為彰化為黨奮鬥打拼。

▲彰化縣民進黨部執委召開記者會指邱建富迫害吹哨者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

邱建富強調，是非終有曲直，自己最在乎的是民進黨的團結，只要有利於黨的團結，成功不必在誰。面對困難的2022地方選舉，唯有團結的民進黨，才是民進黨在2022重返彰化縣執政的關鍵，也希望所有攻擊能夠適可而止，不枉費台灣人民在2020把政權再次託付給民進黨的殷殷期待，這也是民進黨人的重中之重。

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