　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

天冷上廁所突抽搐眼睛上吊　消防緊急救護...彰化阿北被救回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化阿北上廁所中風，和美消防分隊緊急救護。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化阿北上廁所中風，和美消防分隊緊急救護。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮一名阿北上廁所時突然抽搐眼睛上吊疑似中風，家屬緊急將他載到消防分隊救護，救護人員評估狀況後給予生命徵象監測、量測血糖、辛辛那提測試，再將他送往醫院搶救挽回一命，第一大隊長劉錫垣表示，日夜氣溫變化大，患有心血管疾病患者應注意身體保暖，如無法自行就醫可撥打119由救護人員協助。

和美消防分隊統計，11月轄區共發生24件心血管疾病案件、7件胸痛案件，共啟動16件12導程監測，1件心肌梗塞，中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症，若出現中風症狀應立即送醫爭取治療時間。

分隊長周益祿表示，民眾也要了解，當遇到患者抽搐發作時應保持鎮靜，並清除現場危險物品，切勿強行約束或打開牙關置入異物於口中，讓患者側身躺下或頭側一邊，防止嘔吐物吸入或嗆到維持呼吸道暢通。

周益祿強調，中風類型以缺血性中風居多，民眾辨識中風症狀口訣為「FAST」口訣(微笑、手舉高、說說話、搶時間)：

F：臉部表情不對稱(Face)：請病患露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱。

A：單側手臂無力下垂(Arm)：請病患雙手平舉，維持約10秒鐘，觀察手臂是否無力，或出現單側手臂下垂現象。

S：口齒不清(Speech)：請病患說一句簡單的話，或回答你的問題，若出現口齒不清或無法表達現象。

T：記下時間立即就醫(Time)：在懷疑病患有中風症狀後，要儘快確定發病時間。

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

日本「神級精華」2400元→499元　開賣1小時飆破6座晴空塔高度

ET快訊
正妹經痛坐博愛座　大叔「超噁1舉動」逼讓！網氣炸：告他
「天生貴婦命」4星座公開！　第1名人生勝利組
下樓拿包裹...陸女慘變「SOD主角」！　影片曝光她崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦人手持拐杖呆坐空地　彰化暖警帶回派出所照護　

大溪老街騎牌樓修繕開工　以「大溪好生活」為概念

金門畜試所牧場暗夜大火　延燒500平方公尺警消緊急搶救中

桃園美國學校董事長交接　李麗裕：辦好教育就是做公益

天冷上廁所突抽搐眼睛上吊　消防緊急救護...彰化阿北被救回

花蓮慈雲山殯葬園區整修封路　暫停殯葬業務民眾勿上山

總爺野餐音樂會將於周六熱鬧登場　黃偉哲邀請大小朋友享受親子同樂

感恩的季節　永康就業中心有兒童滿滿的祝福

外籍客單騎遊台「矖到快昏厥」　花蓮警送飲水香蕉再出發

花蓮老翁喝翻醉倒路旁「呼呼大睡」　巡邏警發現平安送回家

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

邱宇辰問「最喜歡哪個棒棒堂弟弟？」　席惟倫誠實「小煜」...他自嘲：我習慣了！

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

貪玩兄弟！聯手把塑膠袋「全展開」 阿祖翻白眼...弟罰站還偷睡覺XD

婦人手持拐杖呆坐空地　彰化暖警帶回派出所照護　

大溪老街騎牌樓修繕開工　以「大溪好生活」為概念

金門畜試所牧場暗夜大火　延燒500平方公尺警消緊急搶救中

桃園美國學校董事長交接　李麗裕：辦好教育就是做公益

天冷上廁所突抽搐眼睛上吊　消防緊急救護...彰化阿北被救回

花蓮慈雲山殯葬園區整修封路　暫停殯葬業務民眾勿上山

總爺野餐音樂會將於周六熱鬧登場　黃偉哲邀請大小朋友享受親子同樂

感恩的季節　永康就業中心有兒童滿滿的祝福

外籍客單騎遊台「矖到快昏厥」　花蓮警送飲水香蕉再出發

花蓮老翁喝翻醉倒路旁「呼呼大睡」　巡邏警發現平安送回家

全台首間環境友善雞尾酒吧　Reply以零浪費與永續經營為概念　

模特兒傳授「身材管理」5個技巧，第3招完全讓人想不到

男星悄與圈外女友秘婚　無預警再宣布喜訊「兒子4個月」了

國銀踩到雷 ！10月建築貸款逾放　創27個月新高

醫療瀕臨崩潰！重症患者不斷增加 　大阪府宣布「緊急狀態」

陳艾琳剪掉招牌長髮　帥氣「激短新造型」曝光：新的我！

快訊／長榮機組員改由疾管署列管深夜又暫緩　「實施日期未定」

正妹經痛坐博愛座　大叔超噁「1舉動」逼讓座！網友超氣：告他啊

皮膚科醫師給熟齡肌6大保養建議　換用無泡清潔品、次數可減少

婦人手持拐杖呆坐空地　彰化暖警帶回派出所照護　

地方熱門新聞

傻眼！46歲女子吞藥連包裝一起吃　撐3周才就醫…食道撕裂傷

60天2橫死　南投彰南路3日「路祭」生人迴避

快變死城了！彰化大城鄉民挺綠電跪地陳情

內埔女外出超商購物3hrs未回

太平蝙蝠洞延伸步道完工　邊走邊賞蝶

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

桃園推500元「魅力金三角」　旅遊方案

30年球館關店　台中人淚：沒地方去了

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

崑大視傳系榮獲國際設計組織特別獎

市長夫人劉育菁推薦在家好料理

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

突抽搐眼上吊　彰消救回阿北

外籍客單騎遊台快矖昏　警送飲水香蕉再出發

更多熱門

相關新聞

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

彰化一名20歲人夫得知女網友與男友吵架，用帶對方散心的藉口，將女網友載往摩鐵性侵得逞，完事後直接開車離去，將人丟包摩鐵內。女網友嚇壞奪門而出，哭求櫃台人員報警處理。人夫事後被依強制性交罪判刑2年，因與女網友以10萬元和解，獲緩刑5年。可上訴。

孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命

孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命

獨居翁中風在床　警消爬窗救命　　

獨居翁中風在床　警消爬窗救命　　

屏縣：別把政治髒水潑到無辜公務員

屏縣：別把政治髒水潑到無辜公務員

剛看完屍速列車！虎斑貓翻肚屍變

剛看完屍速列車！虎斑貓翻肚屍變

關鍵字：

彰化消防和美抽搐中風

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

貴婦淪地下錢莊性奴　「肉身抵債」遭偷拍

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

羅志祥停工7個月少賺6億！

台灣YouTube排行榜出爐！衛福部宣導奪熱門影片冠軍

快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀

驚見女兒拍6分片　網美母喊話！

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

中天自焚翁遺書曝光　女兒趕醫院

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

廖慧儀前男友「千字遺書曝光」！

曾之喬「沒經主人同意直接躺」說睡就睡

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

更多

最夯影音

更多
羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得

羅志祥親口懺情周揚青！沉默8個月現身　「一直被猛打」看盡冷暖放話：我會記得
By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

By2《愛的雙重魔力》+吳克群《為你寫詩》回憶殺！　他曾「咕嘰咕嘰」安慰姊妹…潘瑋柏驚：你會這樣

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

曾寶儀露疑惑臉吐槽男友「不是男神」　談到結婚笑虧：隔這麼多年還是同樣問題

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

三寶騎士闖國道！不顧警方攔查　蛇行、加速逃逸...驚險畫面曝光

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面