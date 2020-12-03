天冷上廁所突抽搐眼睛上吊　消防緊急救護...彰化阿北被救回

▲彰化阿北上廁所中風，和美消防分隊緊急救護。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮一名阿北上廁所時突然抽搐眼睛上吊疑似中風，家屬緊急將他載到消防分隊救護，救護人員評估狀況後給予生命徵象監測、量測血糖、辛辛那提測試，再將他送往醫院搶救挽回一命，第一大隊長劉錫垣表示，日夜氣溫變化大，患有心血管疾病患者應注意身體保暖，如無法自行就醫可撥打119由救護人員協助。

和美消防分隊統計，11月轄區共發生24件心血管疾病案件、7件胸痛案件，共啟動16件12導程監測，1件心肌梗塞，中風患者若能於發生後3小時內給予血栓溶解劑靜脈注射治療，將可有效減少中風導致之殘障等後遺症，若出現中風症狀應立即送醫爭取治療時間。

分隊長周益祿表示，民眾也要了解，當遇到患者抽搐發作時應保持鎮靜，並清除現場危險物品，切勿強行約束或打開牙關置入異物於口中，讓患者側身躺下或頭側一邊，防止嘔吐物吸入或嗆到維持呼吸道暢通。

周益祿強調，中風類型以缺血性中風居多，民眾辨識中風症狀口訣為「FAST」口訣(微笑、手舉高、說說話、搶時間)：

F：臉部表情不對稱(Face)：請病患露齒微笑，觀察臉部表情是否有不對稱。

A：單側手臂無力下垂(Arm)：請病患雙手平舉，維持約10秒鐘，觀察手臂是否無力，或出現單側手臂下垂現象。

S：口齒不清(Speech)：請病患說一句簡單的話，或回答你的問題，若出現口齒不清或無法表達現象。

T：記下時間立即就醫(Time)：在懷疑病患有中風症狀後，要儘快確定發病時間。

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