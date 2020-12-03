台灣撐香港！　陸委會提「三方向」放寬港人來台

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥入獄。（圖／路透社）



記者陳政錄／台北報導

針對香港警方持續逮捕抗爭人士入獄，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌接連發文力挺香港，並表示「不會讓香港孤單。」對此，陸委會發言人邱垂正3日表示，我方已在兼顧國家安全及防疫的要求下，研議港澳居民來台制度及法規的便利化，包括優秀畢業生、專業人士來台和投資綠色通道等「三個新的具體方向。」

為體現政府「撐香港」，陸委會6月18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，「台港服務交流辦公室」7月1日掛牌運作。邱垂正說，截至11月30日，辦公室已接獲1700多宗服務案件，多數都是移民、定居投資、就學等事宜。

▲陸委會7月1日成立台港服務交流辦公室，整合跨部會能量處理港人來台事宜，並提供諮詢。（圖／記者林敬旻攝）

他進一步說明，在既有的協助基礎上，政府正研議修改港澳居民來台的制度及法規，希望提供港人來台就學就業的便利，具體方向有三：一，是鬆綁香港優秀畢業生來台工作之限制；二，檢討放寬香港專業人士來台工作定居之限制；三，開通港人來台投資綠色通道。

邱垂正說，對於支持香港追求自由、民主、人權、法治，政府的立場是非常一貫而堅定，若來到台灣，將依據人道原則，按照現行法規包括港澳關係條例等，給予必要的協助；為提供更香港情勢發展的方案，各部會對於上述新措施還在研議當中，若有定案，將適時對外說明。

至於許多香港民主抗爭者，擔憂港澳條例第十八條內容不足，呼籲台灣訂立《難民法》，邱垂正說，港人因政治因素，造成自由安全受到威脅及危害，需要來台尋求援助等，我方都在協助當中，同時，現行法規應足以提供協助，「如果有任何不足的地方，也將研議來檢視相關機制。」

►時間對我們來說完全沒用！

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者李毓康攝）