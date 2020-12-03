吳斯懷：蔡英文挺蘇貞昌「拗得很牽強」...心結已深

▲蘇貞昌、蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院近期風波不斷，從前發言人丁怡銘誤指冠軍牛肉麵店使用萊牛、蘇貞昌誤稱信功肉品支持萊豬等，重挫蘇內閣支持度，總統蔡英文連續兩週針對萊豬議題發表談話。對此，國民黨立委吳斯懷分析，蔡英文出來談話的重點都與蘇揆相關，雖表面說「蘇院長辛苦了」，但聽得出來，有些話拗得很牽強，質疑「蔡蘇心結已深」。

吳斯懷表示，民進黨面臨執政危機，蔡英文再次出面危機處理，在民進黨中央公開發表談話並接受媒體提問，提問的重點包括故宮改名、信功事件、開放日本核食，均與蘇揆相關。而蔡英文的回應，表面上看似對蘇揆情義相挺，直言「蘇院長辛苦了」，但聽得出來，有些話拗得很牽強。

吳斯懷分析，蔡英文談到故宮改名議題時表示，「這件事情從來沒有人跟我說過，政府體系也沒有人問過我的意見，我一直不曉得為什麼有這樣的說法」他表示，這些話是澄清，還是暗示蘇揆或文化部長李永得未向她報告？耐人尋味。

吳斯懷認為，行政院燒出的爭議，本不需要蔡英文親上火線，但是蘇內閣滿意度瀕臨跌破5成，如果爭議再發酵，恐拖累民進黨執政績效，才令蔡英文覺得必須親自出面滅火。

吳斯懷還指出，上周三民進黨中常會前，蔡英文臨時通知公開談話並受訪，當時行政院萊豬進口惹眾怒、又有丁怡銘誤指冠軍牛肉麵店使用萊牛，再加上通傳會（NCC）決定不予中天新聞台換照，蘇貞昌的支持度大幅下挫，連黨內都指名蘇應被撤換，動搖內閣軍心；相隔一周，蘇揆又爆發誤指信功支持萊豬，府院黨不等爭議擴大，蔡英文再度發表談話並受訪。

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