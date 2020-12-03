嘉藥幼保畢展　奶奶慶生會與幼兒同樂嗨翻天！

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系舉辦110級畢業成果展「奶奶的慶生會」兒童戲劇表演，希望優質的兒童戲劇能豐富社區兒童生活，並促進社區民眾交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系於12月3、4日連續兩天，在國際會議中心二樓演藝廳舉辦110級畢業成果展「奶奶的慶生會」兒童戲劇表演，準畢業生透過「社區兒童活動企劃專題製作」課程，展現幼保人創意與專業兒童活動策劃執行力，希望優質的兒童戲劇能豐富社區兒童生活，並促進社區民眾交流。

嘉藥指出，奶奶的慶生會主要內容在描述故事人物綺綺與好友們在籌備奶奶的慶生會中所經歷的困難與解決問題過程，藉由戲劇演出與現場觀眾的互動，傳遞互助合作精神，感受愛與包容的力量。本次展演內容與構思全部源自於幼保四甲學生創意，從劇本編寫、服裝設計、妝髮造型、道具布景、舞蹈編排、海報文宣與影片製作等，皆由學生們一手包辦，更嘗試結合自己編創並演唱童謠歌曲，不僅竭盡展現在校所學，也彰顯嘉藥幼保系培育之準教保人才的專業知能與健康活力，可謂四年學習成果之總驗收。

12月3日首場演出吸引超過 200位鄰近幼兒園的師生到場欣賞，依序入場小朋友難掩興奮之情，戲劇開演後小小觀眾們全神關注，隨著情節歡笑、驚呼，演出結束後的有獎問答將現場氣氛帶到更高點，每個問題都引來全場熱烈的回響，小朋友們爭先恐後想要回答，一個個把小小手臂伸的筆直，認真可愛模樣萌翻全場，最後更與演出的大哥哥、大姊姊們合照，畫下完美句點。

活動總召胡芷芸同學表示，身為總召的她，非常感謝同學跟老師們的投入與協助，整場公演，從劇情、道具音樂、演出及邀請幼兒園都是同學們一點一滴努力出來的，過程中當然會有意見不同的爭執與衝突，還好有指導老師李悅綾的開導與協調，大家也因為一起經歷這個從無到有的過程，共同創造了大學四年來美好又難得的回憶。

該畢業公演4日早上仍有一場，節目內容精采可期，歡迎喜愛兒童戲劇的各界朋友及社區民眾加入FACEBOOK 110級嘉南藥理大學嬰幼兒保育系畢業公演「奶奶的慶生會」粉絲團查詢訂位與入場方式。



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