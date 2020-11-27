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嘉藥攜手社福基金會　歲末關懷偏鄉老人

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▲嘉南藥理大學老人服務事業管理系與財團法人台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，在七股區竹橋里多功能活動中心舉行DIY手藝講座活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學老人服務事業管理系與財團法人台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，在七股區竹橋里多功能活動中心舉行DIY手藝講座活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學老人服務事業管理系，與財團法人台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，攜手合辦關懷銀髮族系列活動，因應歲末聖誕佳節，在七股區竹橋里多功能活動中心舉行DIY 手藝講座「聖誕老公公撲滿~存入愛與回憶」活動。

活動參加者都是台南市七股區竹橋里80~90多歲的社區長者共約30 位，希望在活動的規劃引導下，除了帶給偏鄉老人豐富的學習內容，讓參加的長者獲得被關懷與溫暖。

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▲嘉南藥理大學老人服務事業管理系與財團法人台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，在七股區竹橋里多功能活動中心舉行DIY手藝講座活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

財團法人台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，是嘉藥創辦人王趁先生發起創設的，秉持關懷助人之精神，透過辦理各項福利服務活動來照顧更多的弱勢族群，將愛心傳達出去。而獲知嘉藥老人服務事業管理系有相同的合作目標，也意識到對嘉藥老服系學生及偏鄉老人的幫助，於是答應共同策畫。

關懷銀髮族系列活動「DIY 手藝講座」主要以共學為目標，結合青年族群至社區辦理休閒活動，增加長輩與社區的連結，提升長輩們的互動關係，以減少內心的孤寂感；也能透過手作輕黏土活動培養興趣，活到老學到老，從活動中獲得成就感，以豐富生活。嘉藥老服系特別選派20 位同學擔任志工，由於本身所學領域，在服務的過程中，不僅可以實踐自身的專業，也能累積本身的志工實務經驗，對參與的學生來說也獲益良多。

此次活動除了暖身韻律操，也教導長者自己動手製作存錢筒，在講師與志工帶領下，大家聚精會神學習，看到玲瓏別具特色的自創成品，個個喜笑顏開，最後帶著成品依依不捨離開，不只心中存感念，更感受到樂活長青的喜悅。參與的志工表示，很高興能有這麼好的機會去偏鄉社區帶活動，透過陪伴、教導與製作過程，看著長輩的笑容，認知到服務的意義，想把快樂與溫暖繼續傳遞下去。

▲嘉南藥理大學老人服務事業管理系與財團法人台南市私立王趁社會福利慈善事業基金會，在七股區竹橋里多功能活動中心舉行DIY手藝講座活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

合辦計畫主持人龔玉齡老師表示，特別感謝王趁社會福利慈善事業基金會的支持，結合嘉南藥理大學的辦學理念落實在地關懷，讓嘉藥老服系學生學習運用所學的專業，關注銀髮長輩的需求，在服務過程中吸取經驗，一方面讓年輕學子利用歲末關懷偏鄉老人的活動來呈現世代關懷，藉由拉近學生與長者間的關係，促進世代間的學習互動，在學習中找到熱情並適時的回饋社會。


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