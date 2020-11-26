就是要你開口說英文　嘉藥舉辦職場大PK

▲嘉南藥理大學通識中心舉辦「職場英文大PK活動」，邀請多位外籍老師，針對10個在國外求職生活的常用主題，藉由情境模擬來深化大學生對英語的生活應用。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學通識中心舉辦「職場英文大PK活動」，邀請多位外籍老師，針對10個在國外求職生活的常用主題，如機場對話、餐廳用語、消費購物、銀行開戶、辦理電話卡以及在國外要如何找工作等，藉由情境模擬來深化大學生對英語的生活應用，吸引超過400位學生前來參加。

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依據108學年度全國大一新生學習銜接與適應調查報告中顯示，大學生最期待的學習經驗第2名是「到國外大學交換」（42.8％），但對自身的外語能力信心卻落在自評的倒數第3名，該校通識中心語言教學組有鑑於此，特別邀請來自英、美、紐西蘭、印度、馬來西亞與史瓦帝尼等國家的10位外籍老師，擔任活動關主與學生進行實境演練對話，在外籍老師親切且熱情的互動指導下，同學認真且積極開口說英文，讓本校同學可以在平時英語課程外，增加英語實務互動的環境。

參加活動的陳同學說，本來覺得開口說英文並不容易，而且也有點不知道從何處著手，但今天這個闖關活動按部就班的引導自己，外籍老師們也都很親切，一關一關挑戰下來，覺得滿有趣也滿有成就感的，完成十個關卡後，其實很驚訝自己能說這麼多英文會話，尤其是能直接與外國人對話，感覺很寫實，也對自己的英文信心提升不少。

嘉藥教務長許桂樹在活動致詞指出，外語能力是該校十分重視且努力培育學生的能力之一，不只是海外留學或職場生涯都需要外語能力，感謝外語中心舉辦此活動，讓同學能嘗試與外國人交流，提供多元學習環境，另外，該校大專英文能力檢定（CSEPT）在全國大專院校中目前已達成中上程度，為同學持續努力的成果，也希望在未來，同學們在職場上可以更加茁壯成長。



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