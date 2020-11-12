迎黃金55喜　嘉藥首屆校友千歲宴登場

▲嘉南藥理大學創立於1966年，創校55周年校慶活動啟動儀式，邀請首屆校友回娘家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學創立於1966年，2021年3月即將邁入創校第55個年頭，全校師生齊心為嘉藥喝采，有鑑於疫情趨緩，學務處特別辦理「邁向55嘉藥”未來式”」創校55周年校慶活動啟動儀式，邀請首屆校友回娘家就是重頭戲之一。

睽違50年後，已近從心之年的校友們再度回到28年華時就讀的學校，歡欣之情溢於言表，而得知部分在校學弟妹受疫情影響學業，校友們也紛紛慷慨解曩，捐款助學弟妹。

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嘉藥的前身為嘉南藥專，第一批學子是在1966年春季班進入嘉藥就讀，為當時全國第一所藥學專科學校，也是台南地區藥學的最高學府，因此首屆招生時，吸引超過1500人報考，最後只錄取300人，錄取者中不乏放棄一流高中來選擇嘉藥就讀的優秀學生，也有許多立志承繼家業的醫藥行業子弟，大家有志一同，互相勉勵，半世紀後再聚首時，大家都已在社會打拚出一番成績，功成名就。

首屆校友回娘家由王芳玉同學發起，透過嘉藥校友中心聯繫，35名來自全台各地，甚至海外歸來的校友與眷屬，齊聚一堂，大家互動熱烈，似乎有說不完的話，隨著學校懷舊影片播放，把時空拉回了50年前的景象；其中一位男校友說，怎麼那時候的女同學就已經娉婷有禮，男生還這麼「俗」，引來大家哄堂大笑。校園巡禮時，除了驚嘆校園的進步外，校友們更在每一個熟悉角落回憶過去，尤其經過早前校園公告學生功過的布告欄時，談起當時被記過或記功的經歷，又讓氣氛熱絡起來。

發起人王芳玉表示，自美國返台定居後，陸續跟許多同學取得聯繫，常常感受到同學的熱情，於是有了把大家聚在一起想法，因為有校友中心的幫忙，把聚會地點選在嘉藥更有意義，很多同學都是從台北、台中甚至還有國外趕回來的，真的很開心也很感動，她更祝福大家要快樂迎接自己黃金70年代，多多聯絡以外，也健康平安越來越好。

嘉藥校長李孫榮開心迎接首屆校友們，嘉藥校友遍及海內外，許多學長姐也不藏私的提攜學弟妹，甚至也與學校的老師們產學合作，接軌產業界，李校長特別要感謝校友長久堅定的支持，期望校友們繼續提點學校進步的方向，我嘉藥，我驕傲！

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