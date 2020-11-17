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為888名家扶兒圓夢　環球幼兒園點亮心願樹

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▲環球幼兒園為家扶兒點亮心願樹。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環球幼兒園為家扶兒點亮心願樹。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／雲林報導

延續15年的環球幼兒園心願樹點燈活動，在幼保系大樓廣場前盛大舉行，今年環球科大選擇888份耶誕禮物送給雲林家扶兒童，一方面為888名家扶兒圓夢，更希望在這疫情影響之下，讓參與捐贈的好朋友帶來好運，888發發發一路發。

點燈活動由環科大董事長許淑敏、校長沈健華、執行長韋明淑及園長何采樺等，邀請社會處處長林文志、縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵、雲林縣黨部主委許宇甄、台塑麥寮管理部周家任高級管理師、台中市醫師夫人聯誼會會長徐翊津與受贈的雲林家扶陳燦勳主委及廖志文主任，共同點亮璀璨心願樹。

▲環球幼兒園為家扶兒點亮心願樹。（圖／記者唐詠絮翻攝）

社會處處長林文志讚賞環球心願樹，並表示15週年點燈儀式特別選在夜間，於璀璨心願樹與皎潔明月照映下，點亮家扶兒童的願望，也預祝達陣成功募集888份耶誕禮物，實現雲林家扶兒童的耶誕心願。

環球科大董事長許淑敏表示：今年選擇募集888份耶誕禮物送給雲林家扶兒童，一方面為888位家扶兒圓夢，更希望在這疫情影響之下，讓參與捐贈的好朋友帶來好運888發發發一路發。校長沈建華則表示，環球心願樹活動就是匯集校內與校外各界愛心，藉由心願卡來實現家扶兒童的耶誕願望，今年雖疫情嚴峻，環球仍堅持要為家扶兒籌募耶誕愛心禮物，要「璀璨心願樹、愛心永流傳」把愛傳出去。

▲環球幼兒園為家扶兒點亮心願樹。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雲林縣國民黨部主委許宇甄也專程來參加點燈儀式，並當即認捐50份心願卡的禮物，許主委特別強調這是一件非常有意義傳遞溫暖與愛心的活動，而且還是送給雲林家扶的經濟弱勢兒童，一定支持。

環球幼兒園韋明淑執行長感謝各界說，樹活動過去共募集23,360份心願禮物為家扶兒圓夢，也代表23,360位家扶學童透過環球心願樹活動得到圓夢的機會。今年第15年心願樹點燈，因為疫情受限只為雲林家扶888位兒童掛上心願卡，也特別感謝來電詢問點燈時間熱情又溫馨的支持者，如：高雄百慧公益、虎尾的中正非營利幼兒園、台中市醫師夫人聯誼會，還有阮芳玲小姐早已來電要捐助所有心願卡要棉被、睡袋的兒童，也就如此感人的動力，讓環球耶誕心願樹「璀璨心願樹、愛心永流傳」進入15年。

▲環球幼兒園為家扶兒點亮心願樹。（圖／記者唐詠絮翻攝）

受贈單位的雲林家扶陳燦勳主委感謝環球科大，雖然仍在防疫期間，但傳遞幸福傳遞愛永不止息，心願樹點燈活動邁向第15年，謝謝社會大眾與環科大再為為家扶兒童。即日起環球附設幼兒園前心願樹上的888張心願卡等待認捐實現，預計將於12/9將耶誕夢想禮物捐贈雲林家扶，陪伴孩子歡度聖誕佳節，認領卡片可親臨會場，或電洽05-5370988＃7315＆7316。

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