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金銀加身　嘉藥資管遠征台北創客機器人大賽表現亮眼

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▲嘉南藥理大學資訊管理系，遠征台北參加「2020年第6六屆 iPOE愛寶盃創客機器人大賽」，分別拿下A1輪型機器人冠軍、Ranger遊俠機器人亞軍及mBot輪型機器人佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學資訊管理系，遠征台北參加「2020年第6六屆 iPOE愛寶盃創客機器人大賽」，分別拿下A1輪型機器人冠軍、Ranger遊俠機器人亞軍及mBot輪型機器人佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學資訊管理系，遠征台北參加「2020年第6六屆 iPOE愛寶盃創客機器人大賽」，雖然參賽選手經驗尚為不足，但初生之犢不畏虎，在隊員們同心協力合作下，分別拿下A1輪型機器人冠軍、Ranger遊俠機器人亞軍及mBot輪型機器人佳作，選手們無比歡喜，資管系師生也為選手們傑出表現感到驕傲與欣慰。

愛寶盃創客機器人大賽已邁入第6屆，隨著物聯網、智慧製造及自動化生產日趨成熟，機器人的設計與製作成為一門顯學，吸引許多青年學子投入研究，為了培育學生手腦並用實作創意，促進彼此學習的交流與觀摩，養成創客思考能力與習慣，該機器人大賽應運而生，每年比賽都吸引各級學校電機、電子、機械、汽車、電腦、資訊等科系學生參加，化身為相關技術學以致用的平台。

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▲嘉南藥理大學資訊管理系，遠征台北參加「2020年第6六屆 iPOE愛寶盃創客機器人大賽」，分別拿下A1輪型機器人冠軍、Ranger遊俠機器人亞軍及mBot輪型機器人佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

喜獲冠軍的2年級學生吳語瞳表示，為了符合裁判的規定，大家都絞盡腦汁，力求在限時內表現，最後以2秒之差贏得冠軍開心到泛淚，與隊友互相扶持、加油打氣，更讓她感到印象深刻，她說嘉藥在台南最南邊，去了台北，我們克服場地，克服了陌生，最後帶著滿滿笑容回嘉藥。

而獲得亞軍的王國恩，今年才大一，他謙虛的說，還好有指導老師張峻彬和學長方義順指導，才知道原來每台機器人〝個性〞不一樣，有時並非程式有問題，而是硬體需要調整；而上台北也學到不少，從最基本的訂車票、找飯店、轉車，到申請經費、金錢、時間管理等，都是很好的經驗。

▲嘉南藥理大學資訊管理系，遠征台北參加「2020年第6六屆 iPOE愛寶盃創客機器人大賽」，分別拿下A1輪型機器人冠軍、Ranger遊俠機器人亞軍及mBot輪型機器人佳作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥資管系主任陳瑞甫表示，機器人創意設計一直是資管系發展的重點方向之一，該系也積極鼓勵學生參加各項比賽，不只可以累積經驗也有助與友校選手們切磋精進，這次的選手主要由大一及大二學生組成，再由大三和畢業的學長姊指導，重點在經驗的傳承與累積，希望讓選手的發展能持續且完整，確實發揮師徒制的精神，除了感謝指導老師張峻彬的辛勞外，也鼓勵選手及其他資管系同學再接再厲，一起為學校、為自己爭光。

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嘉藥資管台北創客機器人

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