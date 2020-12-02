賴士葆勸蘇貞昌：想想為什麼被列最討厭的政治人物

▲賴士葆批蘇貞昌找信功當墊背。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌1日在立法院為了萊豬和國民黨立委蔣萬安唇槍舌戰，還舉肉品公司「信功」支持政府，反擊蔣萬安稱有豬農反對卻不敢具名；未料信功發聲明表態「堅決不使用進口美國萊豬做為本公司的內外銷產品」。蘇貞昌2日解釋，是指業者支持政府這樣做，並不是指哪一家公司支持含萊克多巴胺的肉品進口，不要誤會。對此，國民黨立委賴士葆要蘇貞昌好好想想，為什麼被列為最討厭的政治人物。

賴士葆在臉書表示，蘇貞昌不累，大家都聽得很累，閣員力挺進口萊豬這個錯誤政策也很累，過去反萊豬進口，現在心知肚明，自己不敢帶頭吃，卻要昧著良心辯護萊豬好棒棒，然而再怎麼擦脂抹粉都無法掩蓋萊豬是有殘留毒性的事實，一下找中央研究院前院長李遠哲背書，接著又找信功背書，只是馬上被信功的老闆打臉，清楚地告訴社會，信功不可能贊同、更不支持萊豬政策，信功挺的是台灣豬肉外銷的政策，不是挺萊豬進口的政策。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆指出，被打臉就別再硬拗，蘇貞昌或許自恃辯才無礙，可以力戰群雄，但不應移花接木，眾目睽睽之下，蔣萬安質詢萊豬問題的時候，蘇貞昌答的是屏東信功豬肉也都挺政府政策，這樣誤導視聽，拖企業下水真的很不道德，企業經營不易，政府不要再拿企業來當政治操作的工具，還被民進黨立刻就去查水表，綠色恐怖比白色恐怖的警總更肅殺。

賴士葆提到，蘇貞昌真的可以想想，為什麼會被列為最討厭的政治人物，不檢討自己喜歡狡辯、耍官威，一個霸氣的酷吏，和總統蔡英文至今不肯為萊豬進口的昨是今非向人民說一聲道歉，民眾不小心轉貼或傳送信息動輒被警方約談，行政院長卻有豁免權，率性傳播假訊息，愛怎麼說、怎麼拗，都沒事。

台灣民意基金會10月下旬公布最新民調，民眾最喜歡的政治人物排名，總統蔡英文名列第一，其次是新北市長侯友宜，第三則是副總統賴清德；而最討厭的政治人物排行，行政院長蘇貞昌居冠，前總統馬英九第二，前高雄市長韓國瑜第三。

▼信功肉品聲明，堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品。（圖／翻攝信功肉品臉書）