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王世堅提醒蘇貞昌：別贏了辯論卻輸民意　切記「謙卑謙卑再謙卑」

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▲▼台北市議員王世堅2日受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅2日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委蔣萬安1日針對萊豬議題質詢行政院長蘇貞昌時，提到自己曾赴屏東關心豬農，被對方反問「哪一家？」他則以保護豬農為由表示不能說，但這答案卻讓現場民進黨立委拍手大笑。民進黨籍台北市議員王世堅認為，蘇貞昌縱橫政壇50年，提醒切記總統蔡英文的7個字「謙卑謙卑再謙卑」，別贏了辯論輸了民意。

針對萊豬議題，行政院從冠軍牛肉麵到信功肉品，頻頻與廠商開戰，王世堅2日在台北市議會表示，蘇貞昌可能政務繁忙 ，希望對方舉例時應該要更小心，不過這是幕僚作業的問題，蘇貞昌怎麼會針對特定養豬場。

王世堅提醒，蘇貞昌發言應謹慎，雖然跟蔣萬安的質詢中，是蘇貞昌贏了，但蘇貞昌身為老鳥，縱橫政壇50年，辯論口才技巧嫻熟，其實表現還能更好，「切記蔡總統7字『謙卑謙卑再謙卑』，別贏了辯論輸了民意。」

王世堅表示，「當家不鬧事」，蘇貞昌謹記蔡英文7字「謙卑謙卑再謙卑」，就應該會知道怎麼做，應把國家願景、國人團結越做越大，不是意見不同就切掉，結果越切越小。

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