萊豬亂鬥聲量洗牌！蘇貞昌、蔣萬安熱度衝高　「這三位」也破萬

▲國民黨立委在立法院潑灑內臟，登上國際。（資料照／路透）

記者蕭羽耘／台北報導

萊豬進口大限將至，藍綠兩黨為此爭執不休，行政院長蘇貞昌一週內因被丟豬內臟杯葛，又遭豬農業者打臉，引起9萬多筆討論，位居政治人物聲量排行第2名，國民黨立委蔣萬安則因質詢衝高話題，位居第13名，一週逾1.3萬筆聲量。

根據《DailyView網路溫度計》統計，網路口碑政治人物的週聲量排行榜自11月25日至12月1日再次洗牌。

其中，近期聲量看漲政治人物，非蘇貞昌、蔣萬安莫屬。蔣萬安1日在立院質詢時，與蘇貞昌互戰豬農議題，蔣萬安提出有屏東豬農對政策有疑慮，遭蘇貞昌反嗆「屏東豬農我非常熟，他們都支持我們。」更直接點出「信功豬肉」。

不過，蘇貞昌隨後馬上遭業者聲明打臉，信功實業強調，絕不進口萊豬。對此，蘇貞昌則回應所謂支持，是指商家對政府對抗非洲豬瘟、口蹄疫的肯定，再次引起熱議。

萊豬話題延燒，蘇貞昌一週內因被丟豬內臟杯葛，又遭豬農業者打臉，引起9萬多筆討論，位居政治人物聲量排行第2名，蔣萬安則因質詢衝高話題，位居第13名，一週逾1.3萬筆聲量。

▼政治人物週聲量蘇貞昌、蔣萬安。（圖／翻攝自《DailyView網路溫度計》）

陳柏惟遭林為洲鎖喉嗆：我對「雜碎」沒有什麼記憶

立法院在萊豬議會前，基進黨立委陳柏惟曾放話「1打35藍委」，接著27日立院上演內臟杯葛戰，陳柏惟被多名藍營立委爆發肢體衝突，更遭林為洲鎖喉攻擊。

陳柏惟事後更大嗆「下次要挑戰36個！」，甚至在被媒體問及當天勒脖狀況時，脫口：「我對『雜碎』的名字沒有什麼記憶。」陳柏惟這一週激出5萬筆聲量，排名第4名，林為洲則在臉書回擊對方唬爛、污辱台派，聲量近2萬筆，排名第10。

▼政治人物週聲量陳柏惟、林為洲。（圖／翻攝自《DailyView網路溫度計》）

王浩宇誤會「家樂福」再吸仇恨值

萊豬除了在立法院交戰，桃園市議員王浩宇也參戰，他指稱美國牛都有瘦肉精更點名「家樂福」，引起業者急忙在官網澄清，一切按照官方程序未檢出萊克多巴胺。

這讓有罷免案在身，又有「批踢踢佛地魔」封號的王浩宇再吸引仇恨值，事後罷王團體也馬上到警局報案，以違反食安法及社維法名義檢舉，不少網友也挺家樂福表示「吉他」、「丁怡銘第二」、「造謠抹黑」，眾多罵聲讓王浩宇聲量位於第19名，共有10,070筆討論。

▼政治人物週聲量王浩宇。（圖／翻攝自《DailyView網路溫度計》）